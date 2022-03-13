Su gibi

Süper Lig'in en sakar savunma hatlarından biri, aynı zamanda en ağır merkez orta saha hatlarından birine sahip Göztepe'ye karşı o alanda üstünlüğü teslim eden bir oyun anlayışının ilk yarıda yaşadığı soğuk duş elbette kaçınılmazdı. Zaaflarını parlatacağınız her rakip size aynını yapar: Zayıflıkları yeterince kullanmazsanız, zayıflıklarının meziyetlerini olduğundan fazla bir üstünlük gibi kullanır ve can acıtırlar. Trabzonspor'un ilk yarıda sergileyemediği oyunun özeti biraz burada gizli. Dönüşüm ve hatalardan öğrenme, bir kez daha kendini gösterdi göstermesine ama bu dönüşüm ve öğrenme kulübeden bazı oyunculara da sirayet etmeli. Trabzonspor aynı zamanda bir okul çünkü. Öğrenenlerin ve öğretenlerin okulu. Ne öğreniyor Trabzonspor? Hatalarını, hatalarından ders almayı, sakin ve sabırlı kalmayı, sabrını ve sakinliğini delice su değirmenlerinde öğütmeyip, kendini o sulara bırakmasını biliyor. Djaniny bir değirmenci sakinliğinde görünse de gerçekte delice bir su gibi. Rakiplerinin arasından esnekliğiyle geçerken zihinlerde berrak bir iz bırakıyor. HHH Evet, bir okul Trabzonspor. Bu okulun baş öğretmeni, öğrenmekten usanmayan ve bunu bir alışkanlık haline getiren Abdullah Avcı. İlk yarıda çıkardığı kadronun aksaklıklarına müdahale etmekte yine bir sakınca görmedi. Çekinmedi, hata yaptığını, beklediğini alamadığını görmekten ve göstermekten imtina etmedi. "Usta denmez öğrenmesini bitirene, çırakları olan bir çıraktır usta, olsa olsa" sözündeki Usta, futbolda Abdullah Avcı'da buluyor kimliğini. Trabzonspor'un ve Avcı'nın bu sezonki meşakkatli macerasını "Hakem Şansı" ifadesiyle özetlemeye çalışanlar, belki de yorumcu şansıyla bulundukları koltukları işgal ediyorlar ama henüz farkında değillerdir. Zira bazılarımız için asıl tehlike, öğrenmeyi bitirip kendimizi usta zannetmeye başladığımızda başlıyor. Aynı şey tüm futbol figürleri için geçerli: Bu oyun, sadece çalışmaya ve öğrenmeye olan açlığını diri tutanlara açıyor ışıltılı dünyasının kapısını. İşte bu ışıltılı kapının eşiğinden tekrar geçmek üzere Avcı ve öğrencileri. Bu kapının yegane anahtarı bu sezon onların akıl ve ayaklarında.