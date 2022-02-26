Satranç tahtası

Futbolda teknik adamların etkisinin oyuncu kalitesiyle değerlendirildiği dönemlerden artık taktik analiz, rakibe göre oyun ve saha için formasyon değişikliklerin ön plana çıktığı süreci izliyoruz.

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u takımına adeta ezberleten Abdullah Avcı'nın yaptığını bu kez Trabzonspor'u çok sayıda eksiğine rağmen iyi etüt eden Hikmet Karaman ilk yarıda yaptı.

İkinci yarıda ise 3 değişiklikle hemen oyuna müdahale eden Abdullah Avcı dengeyi yine değiştiren isim oldu.

Maçın başlangıcından itibaren daha çok oyuna hakim olan, hızlı pres ve hızlı hücum ile sonuca gitmeye çalışan Kayserispor, "Geliyorum" işareti veren golle fileleri ilk havalandıran ekip oldu maçta.

Trabzonspor kadro tercihi hücum oyunu oynamaya yönelik, taraftarı arkasına alıp oyunu rakip sahaya yıkan ve bulacağı gollerle oyunu lehine çevirecek bir anlayıştaydı.

İlk 5-10 dakikalık bölümde istenildiği gibi oldu. Kayserispor oyunun ilk çeyreğinden sonra orta sahanın kontrolünü ele geçirince, oyunun üstünlüğünü de almış oldu.

Trabzonspor futbol sahasından çok satranç tahtasına dönen sahaya ikinci yarı başında üç hamleyle birden döndü.

Ardından da bir fırtınayla. Djaniny bu ligdeki her oyun anlayışının çilingir oyuncusu olduğunu gösterdi.

Ön alanda, kapanan rakiplere karşı en büyük eksikliği olan tempo eksikliğini giderince Kayserispor'u 25 dakika kadar hapsetti.

Art arda bulduğu iki gol ve direkten dönen toplarla kendini gösteren Trabzonspor, tempoyu kaybedince Kayserispor da çalışılmış oyunlarıyla tehlikeli pozisyonlar buldu.

Trabzonspor bu maçta kadro genişliğinin avantajını sonuna kadar kullandı.

Son dakikalarda kazanılan penaltı ise Trabzonspor adına bu sezon verdiği mücadelenin genel karşılığı gibiydi.

Nwakaeme, soğukkanlılıkla topu ağlarla buluşturduğunda Trabzonspor şampiyonluğun basamaklarını koşmaya devam ediyordu. yunusemre.