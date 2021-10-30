Kazanmak risk gerektirir

Trabzonspor kötü oynadığınızda, şampiyonluğa yaklaşıyorsunuz kotasını doldurduğu bir maç oynadı. Trabzonspor sakatlıkların tesiri ile ideal 11'iyle başlayamadığı maçta yediği penaltı golüyle 1-0 geri düştükten sonra rakip kalede lig lideri bir takımın kurması gereken baskıdan uzak bir görüntü çizdi. Futbol anlamında ligin en oturmamış takımlarından birisi diyebileceğimiz Çaykur Rizespor savunmasını Dorukhan üzerinden gelişen iki kanat hücum haricinde çok fazla zorlayamadı.

Lig ilerlerken ve Trabzonspor lider olarak daha fazla hedef takım haline gelirken alternatif oyun anlayışları üzerine de gelişim göstermeli dedirtti bu karşılaşmanın ilk yarısı. Kazanılan köşe vuruşu sonrası gelen penaltı Trabzonspor oyun heyecanını yükseltse de topa daha fazla sahip olma illüzyonu Trabzonspor'u bir kez daha kısırlığa itti. İkinci yar oyuncu tercihi ve taktiksel diziliş anlamında Abdullah Avcı, kazanma arzusuyla çok fazla risk aldı.

Abdullah Avcı'nın bu hamlesi aslında onun da alternatif arayışlar üzerine dinamik bir şekilde kafa yorduğunun göstergesiydi. Trabzonspor'un ikinci golünün yine bir başka duran top neticesinde gelmesi, sakatlıklar, Djaniny'nin formsuzluğu, akan oyunda bir türlü arzulanan verime ulaşılamaması dikkat çeken diğer hususlardı. Ama skorun, oyunun, muhteşem tribünlerin ötesinde sahada gerçek bir star performansı vardı. Abdülkadir Ömür, dibi gördüğü sezonda kelimenin tam anlamıyla zirveyi zorlayan bir performans daha ortaya koydu. Trabzonspor maç fazlasıyla puan farkını 7'ye çıkarken Gervinho gibi çok ihtiyaç duyulabilecek bir ismi kaybetti. 90 dakika bittikten sonra konuşulacak olan şey puan durumudur ve bu puan durumunun oluşmasında, camiayı, taraftarları ve adeta sıfırdan kurulan bu kadroyu birleştirme başarısı gösteren Abdullah Avcı'nın, başarısıdır.