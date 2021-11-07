En kritik adım
Maç tam olarak beklenildiği gibi başladı. Topu daha çok kontrol etmeye çalışan baskı kuran bir Beşiktaş'a karşı geçiş oyunlarında pozisyon bulmaya çalışan ve bulduğu pozisyonlarda da tehlike yaratan bir Trabzonspor vardı sahada.
Bu oyun 40. dakikaya kadar da çok değişmeden sürdü. Ancak o dakikadan sonra oyunda dengeler tamamen değişti.
Bakasetas'ın yaşadığı sakatlık sonrası oyuna giren Siopis'in orta saha direncine katkı yapması, Hamsik'i biraz daha özgürleştirdi.
İşte Hamsik de bu dakikadan itibaren futbol için en kritik nokta olan, "Göz zevki" kelimesinin sahadaki vücut bulmuş hali gibiydi.
Nwakaeme'ye iki nokta atışı pas yapan Hamsik, sorumluluk alması gerektiğinin fazlaca bilincinde bir şekilde üçüncüsünde bu kez Abdülkadir Ömür'ü ince görüp golü attırdı. Maçın başından itibaren kanatları iyi kullanan Beşiktaş, Trabzonspor'u daha çok bir orta saha oyununa hapsedip, bekleri hata yapmaya zorladı.
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***Artık Trabzonsporluların yeni bir anlayış inşa etme zamanı geldi.
Uğurcan'a ise ayrı bir parantez açmak şart oldu; Trabzonspor'u omuzlarında yükselten be onunla yükselen büyük oyuncu… İstediği gibi oynayamasa da sorumluluktan kaçmayan oyuncuları, pes etmeyen inatçı ruhuyla İstanbul'dan galibiyetle dönen Trabzonspor, bir hikaye yazıyor şampiyonluğa doğru.
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