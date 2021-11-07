En kritik adım

Maç tam olarak beklenildiği gibi başladı. Topu daha çok kontrol etmeye çalışan baskı kuran bir Beşiktaş'a karşı geçiş oyunlarında pozisyon bulmaya çalışan ve bulduğu pozisyonlarda da tehlike yaratan bir Trabzonspor vardı sahada.

Bu oyun 40. dakikaya kadar da çok değişmeden sürdü. Ancak o dakikadan sonra oyunda dengeler tamamen değişti.

Bakasetas'ın yaşadığı sakatlık sonrası oyuna giren Siopis'in orta saha direncine katkı yapması, Hamsik'i biraz daha özgürleştirdi.

İşte Hamsik de bu dakikadan itibaren futbol için en kritik nokta olan, "Göz zevki" kelimesinin sahadaki vücut bulmuş hali gibiydi.

Nwakaeme'ye iki nokta atışı pas yapan Hamsik, sorumluluk alması gerektiğinin fazlaca bilincinde bir şekilde üçüncüsünde bu kez Abdülkadir Ömür'ü ince görüp golü attırdı. Maçın başından itibaren kanatları iyi kullanan Beşiktaş, Trabzonspor'u daha çok bir orta saha oyununa hapsedip, bekleri hata yapmaya zorladı.

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Bu anlardan birisinde de hatalar zinciri sonucunda kalesinde golü gördü. Bakasetas'ın yaşadığı şansız sakatlık, Nwakaeme'nin formsuzluğu ve oyunda kaldığı süre boyunca takımı ileride tutan tek isim olan Djaniny'in de oyundan çıkması sonrası Trabzonspor, hücum zenginliğini üretmekte sorun yaşadı. Maçın gel git oyununa döndüğü anlarda güçlü olan sahada güçlü duran Trabzonspor, net bir kontra atak golüyle sonucu belirleyen bir gol attı. Bu gol şampiyonluk yolunda atılan en kritik adım, dönülen en önemli virajdı. Trabzonspor ne olursa olsun önyargıları, kötü hatıraları, klişeleri yıka yıka yoluna devam ediyor.

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