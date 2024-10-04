Valerion Gio

Beşiktaş kadrosunda sol kanatta oynayabilecek, gerektiğinde savunmaya katkı verip, yeri geldiğinde isabetli şut atacak tek oyuncu Can Keleş… İşin ilginç yanı Gio, Can dışında herkesi orada oynattı, bir onu oynatmadı. Bir başka kadro gerçeği de şu; Al Musrati ya da Gedson'dan biri şu ya da bu sebeple oynamıyorsa yerlerine oynayacak ilk oyuncu Salih Uçan'dır. Siz bu kadro gerçeklerine kılıç çekerseniz rakibi değil kendinizi yaralarsınız…

Ajax ya da Frankfurt, Beşiktaş'ı yenecek takımlar değillerdi. Yenmeyi bırak fark attılar… Gio sayesinde oldu bunlar. Daha doğrusu Gio nedeniyle bu skorlar ortaya çıktı. Detaylı analize gerek yok, dengesiz kadro kurarsanız iyi de oynasanız, kötü de oynasanız kazanmanız zordur. Dün Beşiktaş iki gol yedikten sonra maçın tek patronuydu ama tüm atakları dengesizdi. Kanatlardaki Rashica ve Muçi'nin ezber oyunları ve geriye hiçbir şekilde destek vermemeleri, aynı şekilde Ndour'un ne yaptığını bilemez halde olması kolay goller yenilmesinin ana sebebidir. Atabileceklerimizi atamamızın da özünde bu sorunlar vardır.

Önde ve orta sahada baskı kurarken geriye çabuk dönmek fizik gücü ister. Muçi, Rashica ve Ndour'da bu güç yok. Eğer siz bu gerçeği bile bile Rafa ve İmmobile'nin yakınlarına bu oyuncuları koyarsanız zor atar, kolay yersiniz. Rakibin kalecisi de kariyer maçını oynar. Şekilde görüldüğü gibi. Bravo Gio, tam bir Valerien İsmael oldun!...