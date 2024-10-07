Gio hoca değil!

Türkiye'de zordur bu işler. Bir teknik adamın ne kadar sıradan olduğunu anlatabilmen için ligde (Avrupa önemli değil) mutlaka puan kaybetmesi gerekir. Kaybetmediği müddetçe kimse yaptıklarını sorgulamaz. Düşünün Beşiktaş yönetiminde Feyyaz Uçar. Samet Aybaba gibi iki önemli futbol insanı var ve Gio'nun ne kadar saçmaladığını görmemek için çaba harcıyorlar. Sanırım dün kaybedilen puanlardan sonra gözleri açılacaktır! Dünyanın en kötü ve gereksiz teknik direktörleri saplantılı olanlardır. Gio da sbaplantılı biri. Kulübün 2.7 milyon Euro bonservis ödediği ve bana göre ligin en iyi yerli kanat oyuncularından biri olan Can Keleş'i henüz (iki maçın son dakikaları hariç) hiç oynatmadı, Bahtiyar'a şans veriyor Can'a vermiyor. YUH! Futbol adına, forma adaleti adın bir değil bin kez YUH!

Dün sol kanata Muçi'yi koydu ve bu oyuncu çıkana kadar hiçbir şey yapmadı. Muçi'nin tek yönlü oyunu nedeniyle arkasındaki Mosuaku her maç ızdırap çekiyor ama Gio inadım inat diyor. Mert'in kurtarışları, sonradan giren Emirhan'ın müthiş oyunu ve zamanında müdahaleleri olmasa Beşiktaş Gaziantep'te farklı bir yenilgi alabilirdi. Beraberlik iyi sonuç, çünkü pozisyonlara bakarsak hak eden taraf Gaziantepspor'du. Görmek isteyenler için gerçek bu. Frankfurt maçındaki manzarayı göremeyen, havanda su dövmeyi "İyi oyun" diye yorumlayan Feyyaz Uçar, Samet Aybaba ve yöneticiler umarım bu skoru doğru yorumlamayı başarırlar. Schustser, Tigana Önder Karaveli, İsmael dönemlerinde olduğu gibi ben yine erkenden uyarıyorum. İsteyen dikkate alır, isteyen kulağının üstüne yatar. Swenson'a verdiği şansı Onur'a, Muçi, Joa Mario'ya hatta Bahtiyar'a verdiği şansı Can Keleş'e vermeyen… Bunun için de oyuncunun kilolarını bahane eden Gio kesinlikle vasat bir teknik adamdır. Beşiktaş Gio ile yol yürür ama bir yere varamaz. Nokta.