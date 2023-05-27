Eğer!

Bu ülkede meşin top, lig adı altında yuvarlanmaya başladığından bu yana en iyi ligi yaşayabilirdik. Eğer Beşiktaş, Valerien İsmael macerası yaşamak yerine sezon başında Şenol Güneş'i takımın başına getirebilse ve Aboubakar'ı da kadrosuna katabilseydi... Eğer Ali Koç, Valencia gibi çok gollü maçlarda çok gol atan ama zor maçları boş geçen bir golcü yerine zor maçların, derbilerin altından kalkabilecek gerçek bir golcü alabilseydi... Eğer Trabzonspor, geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun zafer sarhoşluğundan erken kurtulup, kadrosunu korurken doğru takviyeler yapabilseydi... Dikkat edin, Galatasaray'ın saha içi anlamında EĞERli bir cümle kurmadım. Çünkü orada bir eksik yok. Dursun Özbek yönetimi harika bir takım kurdular. Evet, gerçekten yıllarca unutulmayacak bir sezon yaşayabilirdik... Dört büyükler at başı gider ve son haftanın, son düdüğüne kadar kimse, şu şampiyon olacak bile diyemezdi...

HAKKANİYET ÖNEMLİ

"Eğer"lerimiz bu kadar değil yalnız. Eğer, ligden çekilen takımlar konusunda TFF hakkaniyetli bir karar verebilseydi... Eğer hakemler, gördüklerini çalıp, görmedikleri konusunda VAR'dan doğru zamanda, doğru şekilde uyarılsalardı... Eğer, Bu ligi bitirmeyiz naraları atılmasaydı... Eğer Başkan, yönetici ve teknik adamlar her puan kaybı sonrası hakem hatalarını fırsat bilip ortalığı yangın yerine çevirmeseydi... Eğer hiçbir darbe almadan yerde yatan zaman hırsızı futbolcularımız olmasaydı... Eğer, rakipleri lehine hakem hatası olunca kıyameti koparan, kendi lehlerine olan hatalarda ise rakip taraftarlara "Ağlayana emzik" diyen taraftarlarımız olmasaydı... Gerçekten yıllarca unutulmayacak bir sezon yaşayabilirdik... İcardi, Aboubakar ve diğerlerinin (F.Bahçe ve Trabzonspor'un da bu ayarlarda iki golcü alsalardı) yarışını sadece biz değil tüm gezegen keyifle izler, Süper Lig başka bir seviyeye çıkardı... Dünya basını her hafta ligimizdeki golcülerden, rekabetten, futbol anlamında yaşanan kusursuz fırtınadan bahsetmek zorunda kalırlardı... Avrupa ve dünyada yöneticilerimizin açıklamaları, hakemlerimizin saçmalıkları ya da tribünlerimizde çıkan olaylar değil futbolumuzun güzellikleri manşetlere taşınır ve biz gerçek bir futbol ülkesi olma yolunda çok önemli bir adım atmış olurduk...

SIRADAN BİR YARIŞ

Olmadı... Yine sıradan bir lig yaşadık, yaşıyoruz. G.Saray gibi daha iyi transferler yapan öne çıktı, Fenerbahçe gibi eksiklerini tamamlayamayanlar geride kaldı, Beşiktaş gibi arızalarını geç de olsa giderenler son anda gaza bastı, Trabzonspor ve Başakşehir gibi ciddi çaba harcamayanlar ise ligin rengi olmaktan bile uzak kaldılar. G.Saray dışındaki kulüpler bu sezon transfer konusunda sınıfta kaldılar, Beşiktaş ise bütünlemede geçti. Hikaye bu kadar basit. Transfer dediğimiz olayın kestirmesi de şudur; Büyük oyuncu, büyük oynar, net! İşte İcardi ve Aboubakar, ne kadar fark yarattılar... F.Bahçe'de böyle bir golcü olsaydı ve sezon başında takımlar bu kadrolara sahip olsalardı neler olurdu düşünebiliyor musunuz!? Eğer Trabzonspor'un, Cornelius, Nwakaeme ve Visca'lı bir kadrosu olsaydı.. Eğer Başakşehir'in, Napoleoni, Adebayor, Demba Ba'lı kadrosunun kalitesine erişebilseydi... Gerçekten şu sezon gerçekten tarihe farklı başlıklarla geçebilir ve hepimizin hafızalarında ilk sıraya yerleşebilirdi... Neyse... Belki seneye, belki de hiç!..