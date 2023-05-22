İlk golü atmayın!

Beşiktaş'a gol atan en az üç yiyor; Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor ve Adana Demirspor ilk aklıma gelenler, dahası da var.

Bunu şunun için söylüyorum, Şenol Güneş yönetiminde, pes etmeyen, geri düştüğü zaman dahi bildiği oyunu oynamaya devam eden bir Beşiktaş izliyoruz.

Adanademirspor bu sezon ligin renklerinden.

Her maçta atabildikleri kadar atmaya çalışıyorlar.

Beşiktaş da aynı tarzda ama daha bilinçli ve kaliteli bir takım olduğu için keyifli, bol gollü bir maç olmasını bekliyorduk zaten.

Siyah-Beyazlılar'ın kaçırdığı pozisyonlardan sonra ilk gol ev sahibi takımdan gelince bana göre işin şekli belli oldu!

Demirspor yaslanayım mı, ikiye mi gideyim kararsızlığında kaldı ve Beşiktaş orta sahada basarak bozduğu rakibine karşı oyunun kontrolünü tam olarak ele aldı..

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Gedson, Salih ve Hadziahmedoviç orta alanda hiçbir rakibe nefes aldırmadıkları gibi önlerinde ve arkalarındaki arkadaşlarına da inanılmaz bir konfor sağlıyorlar. Bildiği özel harekatçı gibiler, her yere yetişiyorlar. Helal olsun.

Gelişine vuran Aboubakar'ın attığı ilk gol de çok güzeldi ama Gedson'un golü adeta geceyi aydınlatan yıldız gibi parladı. Sonra Cenk Tosun ve ardından tekrar Kara Boğa çıktı sahneye.

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Ceza sahası içinde kafaya uzatılan tekmeleri, elle oynamaları es geçen hakem sonunda VAR uyarısıyla Salih ve Gedson'a yapılan iki net penaltıyı verebildi.

Montella iyi bir taktisyen ve tipik bir İtalyan, tatlı sert futbolu seviyor ama burası İtalya değil, Türkiye.

Burada her düşene faul verilir, o nedenle kendisini buna göre yenilemesi şart. Dün hakem klasik bir yönetim gösterse ortalık sarıdan, kırmızıdan geçilmezdi. Az sakin!