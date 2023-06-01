Son ütücü (!) İcardi

Ligin şampiyonu belli oldu; bu vesileyle Galatasaray'ı kutlarken; Kerem, İcardi, Torreira, Rashica, Muslera, Nelson gibi isimlerin bu yükü ağırlıklı olarak sırtladıklarını söylemeden geçmeyelim. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde iyi bir golcü alamadığı için bu sezon da şampiyonluk özlemini gideremedi. Ali Başkan geldiği günkü kadroyu koruyup, sadece Talisca-Aboubakar ikilisini o kadroya katabilseydi ya da İcardi gibi bir golcü bulabilseydi muhtemelen üç-dört şampiyonluk yaşardı. Sarı-Lacivertli camiada konuşan çok ama icraat yapan az...

GÜNEŞ GEÇ DOĞDU!

Beşiktaş için şampiyonluk hayalleri bana göre Valerien İsmael ile sezona başladığında ortadan kalkmıştı. Şenol Güneş'in geç de olsa göreve getirilmesi Kartal'ı tekrar zirveye yaklaştırsa da şampiyonluk denen güzel kadını tavlamaya yetmedi.

GOLCÜLERİN NE DİYORSA O!

Bu ligin genlerini bilmek gerek, bu ligde golcülerin dediği olur, savunmacıların değil. Şampiyonluk istiyorsanız, kalabalık savunmalar arasında kaybolmayan, bulduğu üç pozisyondan birini gol yapabilen iyi bir golcünüz ve çok iyi bir on numaranız olacak. Gerisi masaldır. Geçmiş yıllarda şampiyon takımlara bakarsanız lige hep golcülerin damga vurduğunu görürsünüz, Can Bartu, Metin Oktay, Güven Önüt, Metin-Ali-Feyyaz, Jardel, Alex, Hagi, Hooijdonk, Gomez, Gomis, Aboubakar ve İcardi...

LİGİN ATASÖZLERİ!

Pantolonu gösteren ütüdür, iyi takımı gösteren golcüdür! Bir gol, bin ayıp örter... Ev alma golcü al... Bana golcünü söyle, sana gücünü söyleyeyim... Stoperi olmayan bir gün ağlar, golcüsü olmayan her gün ağlar... Bunlar benim, bu ligin gerçeklerini anlamayana anlatmak için devşirdiğim spor sözleri... Anlayan, anlıyor zaten, anlamayan da şampiyonluk kaybederek bedel ödüyor ya da seri şampiyonluk şansını kaybediyor. Misal, Beşiktaş Mario Gomez'i elinde tutabilse ya da Fikret Orman, Mitroviç'e 6.5 milyon euro vermek yerine Eto'o'yu alabilse muhtemelen Kartal'ın en az üç-dört şampiyonluk fazlası olurdu. Yeni sezon için transferler yapılmak üzereyken bir kez daha uyaralım; şampiyonluk isteyen golcü alsın! Yeni sezona giderken Beşiktaş'ın golcü sorunu yok, G.Saray İcardi'yi elinde tutabilirse büyük iş yapar, Fenerbahçe ve Trabzonspor iyi birer golcü bulmak zorundalar. Yoksa yeni sezonda da yarış dışı kalırlar.