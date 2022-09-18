Taktik maktik yok!

Bir teknik adam düşünün ki, ileri atılan uzun toplar dışında bir oyun planı yok! Karşında ne kadar zayıf bir rakip olursa olsun eğer savunmayı biraz kalabalık tuttuğu anda senin gol atman tesadüflere kalır.

Sözleşme imzalamadığı için yönetim talimatıyla iki hafta yedek kalan Ersin bu arada çok ama çok gerilere gitmiş! Adeta kaleciliği unutmuş... İlk golü kapattığı köşeden yedi, ikinci ona keza.

Öncelikle baraj yanlış kurulmuş ve sol ayaklı oyuncunun vuracağı en muhtemel yere Weghorst, Welington falan değil Salih geçmişti. Pes! Sonrası daha feci...

Ersin'in kendine aldığı köşeye geldi top ve böyle bir golü yedi. Her kaleci kötü gol yer onu anladım ama Ersin kendinde değil, bakışları bile garip! Arkadaşları rakiple birebir mücadele ederken iki kez kaleyi boşalttı. Ne yaptığını bilemez haldeydi. Yazık! Artık tribün desteğini de kaybetti. Bir takım bulup gitmesi en iyisi.

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İstanbulspor'un eti budu belli...

Kaliteleri yok ama mücadele güçleri yerinde, bozmayı biliyorlar.

Kontratakla bile gol bulmaları zorken iki şutla puanı kaptılar. Helal olsun, çünkü hak ettiler.

Beşiktaş bir şey oynamadı.

N'Koudou, Muleka, Redmond, Josef, Gedson hepsi kendi performanslarının altında kaldılar.

Weghorst ve Salih savaştı, hepsi o.

Takımın bir taktiği yok, oyuncular boş boş bakıyor. Çünkü topu alan ileri vuracak denilmiş hepsi bu. Ağır geliyor bu sistemsizlik, böyle kaliteli oyunculara.

Beşiktaş için son tren kalkmak üzere. Milli Takım arasında Valerien gönderilmez ve derbi beklenirse lig çok erken biter.