Güneş’e kıymayın!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde medya mensuplarına yaptığı açıklamada ''Kulübümüzde transferleri başkan yapıyor. Ondan haber bekliyoruz'' dedi.

Güneş'in ertesi gün medya mensuplarıyla yaptığı sohbetteki sözleri daha da çarpıcıydı, ''Transferi boşverin, öncelikle elimizdeki tutalım yeter!'' Duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Güneş, belli ki, özellikle son bir yılda kendisinden habersiz yapılan transferlerden bir hayli sıkıntılı.

Güneş bu sözleri söylerken;

Guti, İlhan Mansız ve kendisine takım aranan Negredo Avusturya kampına katılmak için yola çıkmışlardı.

Guti ve İlhan Mansız'ın kariyerlerine söz edemeyiz belki ama bu iki önemli futbol adamı Güneş'in yardımcılığına getirilirken yine oldu bittiye getirilmişti bu önemli pozisyonlar!

Güneş iki hafta önce sezonun ilk antrenmanına çıkmak isteyen Negredo ile konuşmuş, ''Kusura bakma, bu takımda işin yok'' demişti. İspanyol futbolcu da eşyalarını toplayıp evinin yolunu tutmuştu.

Biliyorum ki; Beşiktaş yönetimi, menajerler ve Negredo uzun süreden bu yana takım arıyor.

Beşiktaş'ın Negredo'ya ödediği yıllık 4.25 milyon euro'yu bir kenara bırakın, İspanyol futbolcuya yıllık 1 milyon euro veren kulübün olmadığını hepimiz biliyoruz.

Ve iki gün önce Negredo da başkanın isteğiyle Avusturya kampına katıldı.

Açık ve net şunu gösteriyor ki; 3 yıldır Beşiktaş'ın teknik patronluğunu üstlenen ve bu zaman diliminde 2 şampiyonluğa ve Avrupa'da birçok başarıya imza atan Güneş'i çok ama çok zor sezon bekliyor.

Güneş de bunun farkında...

Medya mensuplarına ''Benim yardımcım Guti mi oldu, ne zaman geliyor?'' diye sorabiliyor.

Diyalog kopmuş, ipler kopma noktasında...

Kurumsallaşmış kulüplerde yönetim transfer yaparken teknik direktörüne danışır, birlikte hazırladıkları yol haritasına göre hareket eder.

Şenol h oca belli ki çok sıkıntılı... Saha içinde takımın başında yine o olacak. Ve en ufak başarısızlıkta hedef tahtasında o olacak.

Şenol hoca belli etmiyor ama Beşiktaş'ta bir çok engele rağmen başarıyı yakalamayı başardı.

Ancak bu amatör ve yanlışlar yapan bir yönetimin yükünü daha ne kadar taşıyabilir ki?

Beşiktaş yönetiminin bundan sonraki hedefi Şenol Güneş'i huzursuz etmemek olmalı. Bence kenara çekilip gölge etmemeyi artık başarmalılar.

Yönetimin ilk görevi Güneş'in de her fırsatta söylediği gibi sözlerini tutup, futbolcuların ve kulüp çalışanların aylardır birikmiş borçlarını bir an önce ödemek olmalı. Güneş, Beşiktaş'ın olmazsa olmazı...

Fazla laf, az iş dönemini bir kenara bırakıp Şenol Güneş'in önünü açın.

Bu değerli hocayı yıpratırsanız Beşiktaş kaybeder.

Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız!''



Dünya Kupası'nı kim kazanacak?

Dünya Kupası başlamadan önce birinci favorim Belçika'ydı. Turnuvanın en güzel futbolu oynayan takımıydılar. İkinci favorim Hırvatistan da finale yükselme başarısı gösterdi.

Fransa atletik, genç isimlerle büyük iş başardı.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacaklar.

Belçika Futbol Federasyonu, 20 yıldır kulüplerle ortak çalışmalar yaparak altyapıya büyük önem veriyor.

11 milyonluk ülkede küçük yaştan itibaren sporculara çok büyük yatırımlar yapılıyor. Aileler sporun ve özellikle de futbolun içinde...

İyi sporcu yetiştirme projesinde spor bakanlığı ve eğitim bakanlığı ortak hareket ediyor. Yani başarıları rastlantı değil, büyük bir emeğin ürünü...

Bir başarı öyküsü Hırvatistan tam bir başarı öyküsü. 10 yıl önce A Milli Futbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı penaltılarla yenerek yarı finale uzanmıştı. Bugün onlar finale çıkarken biz onları gıptayla seyrediyoruz.

Hırvatlar futbolun içinden gelen büyük yıldızları Davor Suker'in Futbol Federasyonu'na getirilmesinden sonra çok büyük bir atağa geçtiler. İzmir kadar nüfusu (4 milyon) olan bir ülkenin sporda ve özellikle de futbolda doğru proje ve sabırla şahlanışına şapka çıkarmak gerekir.

Vida'nın sır perdesi Beşiktaş'ın gururu Vida da Hırvat Milli Takımı'nda harikalar yaratıyor. Her Beşiktaşlı gibi ben de Vida ile gurur duyuyorum. İnanın İngiltere maçı sonrası televizyondan sahanın içine girip Vida'nın minik çocuğuyla birlikte yaşadığı sevince ortak olmak istedim.

Vida'nın çok büyük rakamlara satılacağı söyleniyor.

O büyük rakamlar keşke Beşiktaş'ın kasasına girse ama maalesef bu işler bu kadar kolay değil.

Ha unutmadan Beşiktaş Vida'yı bedavaya almadı.

Belki D. Kiev'e bonservis ödenmedi ama imza parası ve menajerlik ücreti altında 25 milyon TL'ye yakın bir ücret Beşiktaş'ın kasasından çıktı. Beşiktaş Futbol A.Ş. halka açık bir şirket ama nedense bu transferlerlerdeki sır perdesi bir türlü aralanamıyor.