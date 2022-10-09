Ronaldo meselesi

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 10 oyuncusundan biri;

Christiano Ronaldo. Kuşku yok!

Anelka, Hagi, Roberto Carlos, Schumacher, Eto'o, Drogba geldi bu ülkeye. Şimdi ise Mata, İcardi, Hamsik, Mertens oynuyor ve insan içinden 'neden olmasın canım' diye düşünmüyor değil hani...

Galatasaray'ın transferdeki en yetkili isimleri sezon öncesi yoklama yaptıklarını da söyleyince sarıkırmızılı taraftarın rüyaya dalması kaçınılmaz geliyor. Fakat aday ligler, sermaye gruplarının sahibi olduğu bazı kulüpleri ve yıldız futbolcunun maliyeti düşünülünce benim nezdimde imkansız duruyor.

Galatasaray'ın sezon öncesi transferde en öncelikli derdinin, ilk 11'de doğrudan oynatılabilecek Türk oyuncular olduğunu yazıp durmuştum. O günlerde Galatasaray art arda beş futbolcu daha alarak yabancı kontenjanını şişirmekle meşguldü. Bu da yetmezmiş gibi Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba'nın ayrılıklarına göz yumuldu.

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Devre arası transferde Galatasaray'ın parası varsa Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü alması bana Ronaldo'yu almaktan çok daha mantıklı geliyor. İsteyen istediğini söylesin. Gelinen noktada Okan Buruk, on bir yaparken; "Kerem mi, Berkan mı", "Kazımcan mı Kerem mi?", "Muslera mı Kocuk mu" gibi TUHAF sorulara sıkışıp kaldığı için, haklı olduğumu ispatlamaya çok da ihtiyaç duymuyorum. Pratik bize Galatasaray'ın Umut Bozok'u almasının Seferovic, hatta belki de Icardi'den bile daha makul olduğunu çoktan gösterdi.

Her türlü akıl dışı gündemi doğurmaktan başka bir işe yaramayan "8+3" insana bunları yazdıracak kadar saçma bir kural işte. Keza; kimse, İcardi'nin Umut'tan, Çağlar'ın CR7'den daha kıymetli olduğunu iddia edecek kadar geri değil elbette...

Kimsenin hevesini kursağında bırakmak istemezdim ancak gönül bu kadar mantıksızlığa tepki koymadan duramıyor.