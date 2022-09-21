Berkan sola!

Geçen sezon bu zamanlar Galatasaray için en karamsar tablolardan birini çizen kişilerden biriydim. Bugünse, potansiyelini tam anlamıyla sahaya yansıtamayan Galatasaray'ın, liderle aynı puanla milli araya girdiği şu günlerde, karamsarlıktan hayli uzaktayım. Sarı-kırmızılıları, zorlu Adana Demir deplasmanına dair umutlandırmak değil niyetim.

O maçta puan da kaybedilebilir, puanlar da... Milli ara sonrası daha derli toplu bir Galatasaray beklesem de Demirspor'a puan kaybetmek bu lig standartlarında normal görülmesi gereken bir durum.

Sol stoperdeki isim Abdülkerim olmalı bence... Keza Abdülkerim'in çok iyi geçen bir sezonunu hep beraber izledik ve takdir ettik. İcardi de muhtemelen ilk 11'de çıkması beklenenlerden... Mata, rotasyonda yer bulacak duruma gelmiş olsa da büyük olasılıkla yedek soyunacak.

Mertens'i kanatta ya da rakip kaleye daha yakın konuşlanırken izleyecek miyiz; meraktayım.

H H H

Sol bekte Aanholt yerine Dubois hamlesi her ne kadar bana doğru geliyorsa da ortada bir açmaz var. Çünkü en zorlu soru "İlk 11'de çıkacak üç Türk kim?'' olacak.

Favoriler; Kerem, Yunus ve Emin.

Mevcut formuyla Muslera kesilemez.

Kazımcan tercih edilirse (hayli küçük ihtimal) işte o zaman; Torreira, Midtsjö ve önlerinde Oliveira şeklinde bir orta saha ve kanatların birinde Mertens'i görebiliriz.

Aksi halde Belçikalı'nın yedek soyunmasını engelleyecek tek olasılık Berkan kalıyor. Bu ismin ne vereceğiyse tam bir soru işareti.

Tersten gidelim; Muslera, Boey, Nelsson, Torreira, Oliveira, Mertens, İcardi Adana'da sahada olmalı... Üç Türk oynatma zorunluluğu uyarınca kalan son formanın verilmesini beklediğim yabancı oyuncu;

Midtsjö... Bakalım Okan Buruk stoper ve bir kanattan geriye kalan o son Türk oyuncu tercihini kimden yana kullanacak. Düşününce;

Berkan'ın sol bekte oynaması o kadar da uçuk bir fikir değil sanki...