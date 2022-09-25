Mata ile Baran

Doğru zamanda, doğru rakiple verilmiş önemli bir sınavdı Okan Hoca için. Skor önemli değil keza VAR olmadığı için maçın lig çimisin standartlarında nasıl biteceği soru işareti. Maç başında, Barış'a yapılan bir penaltı es geçildi.

VAR sistemi olsa golle sonuçlanan iki pozisyonda ofsayt denecekti.

İstanbulspor'un skoru 1-1'e getiren golü ve sarı kırmızılıların İcardi'nin Panenka imzalı penaltısıyla gelen ikinci golünden önce karşıdaki yardımcı hakemin bayrağı kalkmalıydı. Maçın ilk golünde Barış Alper'e harika bir asist yapan Abdülkerim savunmada da derli topluydu. Galatasaray'da en çok göz dolduran isimler Mata ve Baran'dı. Bir yıl önce size "gelecek yıl oynanacak bir özel maçta sarı kırmızılıların en iyi isimleri Baran diye bir delikanlı ile Juan Mata olacak" desem ne hissederdiniz?

Okan'ın yediği goldeki hatası endişe vericiydi. Kocuk kulübede hayli paslanmış. Metehan, Beknaz gibi gençler zaman ilerledikçe rotasyonu zorlayabileceklerini gösterdi. İcardi, Mata kadar hazır görünmedi ama en kötü haliyle bile neredeyse diri bir Halil Dervişoğlu kadar faydalıydı. Galatasaray açısından en olumlu manzara; gol yollarındaki yardımlaşmaydı.