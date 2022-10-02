Nefes kesti

Aynı puanlı lig lideriyle, ikincisi karşılaşınca ister istemez büyük bir beklenti vardı hepimizde. Adana'daki maça Galatasaray'ın eski futbolcularının başrollerinde olduğu Demirspor hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar için o eski futbolcular, Cicaldau, Morutan, Diagne ve Taylan olsa sorun yoktu aslında. Adana temsilcisi eskilerden en özellerini kadrosuna katmayı becermişti. Okan Hoca'nın yeni (yepyeni) Galatasaray'ı maç başında Yusuf ve Onyekuru'yu hesaba kattığından fazla kontrollüydü. Top ev sahibindeyken ilk 15 dakika içinde birkaç tehlikeli kontra şansı da bulmuştu sarı kırmızılar. İlk yarı golsüz geçildiğinde pek çok kişi gibi ben de "Buruk, Mata'yı oyuna almalı" diye düşündüm. Etkisiz Bafetimbi Gomis yerine Haris Seferovic de fena olmazdı doğrusu. Oliviera'nın eksikliğini hisseden Okan Buruk'un dün akşamki Midtsjö performansından hoşnut olduğu kesin.



57. dakikada gelen Gomis - Mata değişikliği gole daha yakın bir Galatasaray'ın habercisiydi. Oyunun kalan bölümündeki tempo biraz düşmüş top ve maç Galatasaray'a dönmüştü. Stambouli'nin takımını 10 kişi bırakmasıyla "liderlik maçı" nefes kesen bir hal aldı. 79. dakikada Mertens'in kale ağzında kaçırdığı inanılmaz golden sonra Haris Seferovic ve Oliveira kalan 15 dakikalık süre için oyuna girdi. Okan Hoca üç puan için tüm kozlarını oynamıştı. Barış ile Rashica da girdiğinde orta sahada Sergio Oliveira tek başına kalmıştı. Kalan süre kuru bir heyecanla bitti ve birer puanla sadece iki takım değil tüm futbol camiası da mutlu oldu.