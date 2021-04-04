Sezon Bitigen

İrfan Can'ın düğünü gerek milli takıma, gerekse Galatasaray'a pahalıya patladı. Terim dahil zaten hayli eksik olan takıma o son iki kovid dokunuşu (Taylan ve Emre Kılınç) son darbeyi vurmuştu.

Bu sezonun flaş ismi Boupendza'nın son kovid19 testi negatif olmasına rağmen, 10 günlük karantina süreci dolmadığı için oynatılmaması dahi, maçın favorisinin Hatayspor olduğu gerçeğini değiştirmemişti doğrusu.

Sahi, meraktan soruyorum; bu maçın bahis oranlarında Galatasaray'ın açık ara favori görünüyor olmasının tek bir geçerli sebebi varsa, biri bana söyleyebilir mi? Bahis oynayanlar için kaçırılmaz bir fırsattı doğrusu.

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Terim'in ilk 11 tercihindeki Ömer ve Arda isimleri hayli sırıtıyordu. Ryan Babel, sakat veya cezalı değilse, en formsuz haliyle bile Galatasaray'ın ilk 11'ine gözü kapalı konacak birkaç isimden bir bence. Stopersizliğin zirve yaptığı ortamda Ozornwafor'un yedek oluşuysa tek kelimeyle TUHAFTI. Maçın başında tutuk bir görüntü sergileyen ev sahibi takım Mustafa Muhammed'in gole yaklaştığı pozisyonda "acaba lige verilen ara iyi geçmedi mi" dedirtti ama dakikalar geçtikçe kalite farkını ortaya koydu.İlk yarıda rakip kaleyi bulmayan iki şut çekebilen Galatasaray, rakibinin iki golüne engel olamadı.Skor 1-0 iken Kamara'nın Şener'in ensesine vurması kırmızı kartla cezalandırılmalıydı. VAR niye devreye girmedi, girdiyse hakem niye dikkate almadı, anlamak çok zor. İlk yarı bittiğinde, sarı kırmızılılar açısından sadece maç değil, sezon da komaya girmişti.İkinci devre başındaki dört oyuncu değişikliği ve Hatay'ın 2-0 rahatlığı, oyun kontrolünü Galatasaray lehine çevirmeyi başardı. 59'da Falcao'nun şık kafasının direkten auta çıkması bir kırılma anıydı belki de. Sezon boyunca, geriye düştüğü hiçbir maçı çeviremeyen Galatasaray, şeytanın bacağını kıramadı.İlk yarıda 0-0 iken Diouf'un sarı kart bile görmediği faulü, Popov'un 3-0 iken VAR yardımıyla kırmızı kart gördüğü faulden daha sertti bana göre...Şimdi önümüzdeki haftayı "BAY" geçecek sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerse belki de bu sezona "BAY BAY" geçmek durumunda kalacak. Matematiksel olarak bunu söylemek için belki erken fakat izan duygusu olanlar için, bu ifade geç bile sarf edilmiş olabilir.