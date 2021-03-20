Hediye

Galatasaray'ın ilk 11'ini gördüğümde "sıkıntılı" bulduğum tercihler; Luyindama ve Emre Akbaba idi. Akbaba için, attığı muazzam golü dışarıda tutarak değerlendirdiğimde "iyi oynadı" diyebilmem imkansız. Antrenmanlarda iyi performans sergiliyor olmalı ki haftalardır hayli kötü oynamasına rağmen iki maçtır ilk 11'de yer buluyor. Karşılaşmanın başında Luyindama'nın vahim hatasıyla sarı kırmızılılar geriye düştü. Samudio'nun Muslera gibi bir kaleciyle karşı karşıya kaldığındaki gol vuruşu derslikti. Çok açık söylüyorum; bence, Donk varken Luyindama oynamaz. Top rakipteyken de top Galatasaray'da iken de Donk, Luyindama'dan iyi. Sadece rakip forvetin türüne göre "bire bir markaj" verildiğinde Luyindama ilk 11'de tercih edilebilir kanaatindeyim. Yedlin'in beraberliği getiren golüyle paniğe yol açabilecek kara bulutlar dağılıyor gibi olmuştu.

Emre Akbaba'nın skoru 2-1'e getirmesiyse "Beşiktaş - Fenerbahçe maçını" rahat rahat izlettirmeyi müjdeliyor gibiydi fakat sahneye diğer stoper Marcao çıktı. Samudio kadar olmasa da "derslik" bir gol vuruşu yapan Boldrin takımını maçta tutmayı başarmıştı. Büyük hatalara imza atan Luyindama ve Marcao'ya atılan paslar da "sıkıntılı" olduğundan, Saracchi ve Emre'yi de ceza tahtasına yazmak şart. Falcao'nun harika frikiğinde Rize kalecisi Gökhan'ın kurtarışı maçın belki de en önemli kırılma anıydı. Kazandığı haklı penaltıyla 2-3 öne geçen Rize'ye verilecek en iyi cevap Donk'u oyuna alıp üçlü savunmaya dönmekti zannımca. Fatih Hoca'ysa iki Emre'yi çıkarıp Kerem ile Onyekuru'yu sahaya sürmekle yetindi. Dakikalar ilerledikçe panik arttı. Terim'in bir sonraki hamlesinde Muhammed ve Gedson çıkıp Arda ile Feghouli oyuna girerken bitime en az 30 dakika vardı. Derken VAR'dan dönen Rize penaltısı pozisyonunda ikinci sarıdan atılan Yedlin takımını on kişi bıraktı. Kalan dakikalarda "başı kesik horoz" gibi galibiyeti arayan Galatasaray kalesinde bir gol daha gördü ve Karadeniz temsilcisine tarihi bir galibiyet hediye etti. Bu yenilgiyle sarı kırmızılılar ezeli rakiplerinden birine daha da fazlasını hediye etmiş olabilir.