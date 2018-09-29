Şapkadaki tavşan

Bunu ben de artık kabul ediyorum ki; Fatih Terim rotasyon yapmıyor.

Dün akşam sahaya sürdüğü N'Diaye, Donk ve Emre Akbaba üçlüsü bence ideal 11'in kurgusu olmalı.

Fernando'yu Porto maçı öncesi dinlendiren, Belhanda'yı cezalı olduğu için oynatamayan Fatih Terim'in benim gibi düşündüğüne emin değilim.



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Galatasaray 'da yeri garanti olan 3 isim var; Eren, Muslera ve Rodrugues.Erzurumspor ile oynanan maç N'Daye'yi 4, Donk'u 5, Maicon'u ise 6. isim yapıyor olmalı.Maicon sadece duran toptan kaydettiği kritik gol sebebi ile değil direkten auta çıkan frikiği ile bir savunma oyuncusundan fazlası olduğunu gösterdi. Beşiktaş 'taki Pepe sizce sadece stoper vasıfları ile mi forma giyiyor?Maicon pek çok eksisinin yanı sıra her an gol atabilecek bir stoper olarak bence vazgeçilmez.Fakat hayat ve Türkiye 'de futbol o kadar tuhaf ki zamanı geriye alabilsek Galatasaray'a "Maicon'u almayın" derdim.G.Saray, Akhisar ile oynadığında rakibi 2 puanla sonuncuydu.Tıpkı dün akşamki Erzurumspor gibi. Son 2 lig maçı izliyenlere soruyorum; Sizce bu Galatasaray üç kullarda güven veriyor mu?

Fatih Terim'in aralık ayı sonuna kadar Şampiyonlar Ligi'nde belirli bir yere gelmiş, ligde zirveden kopmamış bir takımı götürmesi gerçekten çok zor.

İmparator her türlü zorluğu aşmayı bilir. Peki ya şapkadan tavşan çıkartmak? Bunu başarabilecek mi?

Hep birlikte göreceğiz.

Yine de yoklukta ve çok da iyi oynayamıyorken büyük bir takımın duran topla maç kazanabiliyor olması önemli.