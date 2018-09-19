Burda kalmıştı – Serkan Korkmaz – Fotomaç
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HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Burda kalmıştı

    Ndiaye ikinci sarıdan kırmızı kart görmeseydi yazımın başlığı muhteşem gece olabilirdi. G.Saray adına sahadaki en iyi şey açık ara Ndiaye idi.
    Topu kullanırken de arkadaşlarının açıklarını kapatırken de tek kelime ile mükemmeldi. N'Daye bu da yetmiyormuş gibi G.Saray rakibine ezildiği dakikalarda uzaktan çektiği şut sonrası seyirciyi de ateşleyerek tribünün de eksiğini kapattı.



    ***

    Bir sonraki maçta cezalı olması çok yazık oldu. Ve elbetteki Rodrugues. Yine büyüleyiciydi.
    Devre arasında bile Galatasaray Yönetimi'nin kafasını karıştıracak cazip tekliflere maruz kalabilir.
    Belki takımın en kötüsü değildi ama özelllikle 1-0 öne geçildikten sonra takıma en uyumsuz isimdi. Doğrusunu söylemek gerekirse Belhanda- Maicon değişikliğini ikinci yarının hemen başında beklemiştim.

    ***


    Donk'un orta sahada 'dan daha iyi bir performans sergilediği su götürmez bir gerçekti. Şampiyonlar Ligi marşını yeniden Spor Komleksi'nde duymak tarifsiz bir keyifti. Taraftar harikaydı.
    Futbolcular inançlıydı. Sadece Şampiyonlar Ligi için değil tüm sezon için Galalatasaray için kırılma maçıydı. Bu yazıyı çok fazla olumsuz detayla donatmayacak kadar güzel bir gece yaşadık.
    tam da burada kalmıştı. Bütün oyuncuları tüm ülkeye ve futbolumuza aşıladıkları umuttan dolayı tebrik ediyorum.
    'ın galibiyeti ve G.Saray'ın dün akşamki zaferi kısa ve orta vadede Türk futboluna ışık tutacaktır.

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