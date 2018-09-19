Burda kalmıştı

Ndiaye ikinci sarıdan kırmızı kart görmeseydi yazımın başlığı muhteşem gece olabilirdi. G.Saray adına sahadaki en iyi şey açık ara Ndiaye idi.

Topu kullanırken de arkadaşlarının açıklarını kapatırken de tek kelime ile mükemmeldi. N'Daye bu da yetmiyormuş gibi G.Saray rakibine ezildiği dakikalarda uzaktan çektiği şut sonrası seyirciyi de ateşleyerek tribünün de eksiğini kapattı.





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Bir sonraki maçta cezalı olması çok yazık oldu. Ve elbetteki Rodrugues. Yine büyüleyiciydi.Devre arasında bile Galatasaray Yönetimi'nin kafasını karıştıracak cazip tekliflere maruz kalabilir.Belki takımın en kötüsü değildi ama Belhanda özelllikle 1-0 öne geçildikten sonra takıma en uyumsuz isimdi. Doğrusunu söylemek gerekirse Belhanda- Maicon değişikliğini ikinci yarının hemen başında beklemiştim.



Donk'un orta sahada Fernando'dan daha iyi bir performans sergilediği su götürmez bir gerçekti. Şampiyonlar Ligi marşını yeniden Ali Sami Yen Spor Komleksi'nde duymak tarifsiz bir keyifti. Taraftar harikaydı.

Futbolcular inançlıydı. Sadece Şampiyonlar Ligi için değil tüm sezon için Galalatasaray için kırılma maçıydı. Bu yazıyı çok fazla olumsuz detayla donatmayacak kadar güzel bir gece yaşadık.

Fatih Terim tam da burada kalmıştı. Bütün oyuncuları tüm ülkeye ve futbolumuza aşıladıkları umuttan dolayı tebrik ediyorum.

Milli Takım'ın İsveç galibiyeti ve G.Saray'ın dün akşamki zaferi kısa ve orta vadede Türk futboluna ışık tutacaktır.