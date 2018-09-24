Yapısal problemler

Galatasaray deplasmanda kazanmayı bırakın gol bile atamıyor. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Lokomotif Moskova'yı yenmesine, ligde kısa sürede "şampiyonluğun en güçlü adayı" gösterilmesine rağmen Galatasaray'ın çok ciddi yapısal problemleri var.

3-4 günde bir maç temposu da başlayınca bu problemler iyice su yüzüne çıktı. Rodrugues iyi bir penaltıcı değil. Kaçan penaltıda topun başına gelmesi gereken isim bence Emre Akbaba'ydı.

Akhisar bu maça kadar hiç maç kazanmamıştı. Sarı kırmızılıları yenerken o kadar rahatlardı ki maçı izleyen bir yabancıya ligin dibinde olduklarını inandırmak imkansızdı.

Galatasaray Şampiyonlar Liigi'ndeki ilk karşılaşmasını farklyı kazanmış olmasına rağmen henüz "A Planı" netleşmemiş bir takım. Dün akşamki "B Planı" arayışı hüsranla sonuçlandı.

Manu geçen yıl Ankara'daki Gençlerbirliği- Galatasaray maçında olduğu gibi bir kez daha sarı kırmızılı takım'ın kabusu oldu.

4 büyüklerde Manu kadar etkili kaç oyuncu var size soruyorum?

Deplasmanda gol dahi atamlayan ve kamyonla gol yiyen Galatasaray nasıl toparlanacak bilemiyorum.

Bildiğim tek şey Fatih Terim'in radikal kararlar almanın eşiğinde olduğu.

Maç kadrosunu gördüğümde "Neden Eren Derdiyok?" diye düşünmüştüm.

Hatta ilk 11 'de başlamamasına bile şaşırmıştım. Fakat ilerleyen dakikalarda gördük ki Eren Derdiyok'un hafif bir sakatlığı varmış.