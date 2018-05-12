Sen futbolu bırak

Az vermişler! Aslında 30'lu yaşlara geldiği için bence 4 sene verseler daha iyi olurdu. Futbolu bırakmış olurdu. Zaten bu kararın "Sen futbolu bırak" demekten başka bir karşılığı yok. Tabii ki bu ironi.

Bu demek değildir ki benim Arda ile olan sevgi ve saygımdan dolayı farklı yorumlayabilirler.

Ben Arda'nın kesinlikle hatalı olduğunu, şimdiye kadar olmadığı kadar hatalı olduğunu ve cezanın da muhakkak olması gerektiğini söylemiştim. 4 Büyükler'de olsaydı bu cezayı almayacağını herkes biliyordur.

Açıkçası daha önce alınmış kararlar ve bu kararın da '16 maçın şu kadarı şundan, bu kadarı bundan' diye bir açıklama olursa biz de tatmin oluruz.

Arda evet ceza almalıydı.

Arda yanlış yaptı ama tarihin en büyük cezası buysa, ben çok yanlış bulmuyorum, toplumun bir kısmının gönlündekini verdiler maalesef.

Arda CV'siyle birlikte örnek bir ailenin çocuğudur.



Saçma sapan bir karar



Özellikle büyük oyuncu olmak ve belli bir yere gelmek Türkiye'de maalesef rahatsız edici. Buna insanların ekmeğine yağ sürdü. Daha önceki milli takım olaylarında benim görüşüm ve bakışım farklıydı. Burada ben Arda'yı hatalı buluyorum. Arda'nın ceza alması gerektiğini düşünüyorum.

Ama ben kötü örneğe, kötü örnekle cevap vermek istemiyorum. Ama bu 16 maçlık cezayla; TFF'nin ve bu kurulların bugüne kadar aldığı veya alamadığı saçma sapan, adil olmayan kararlarına bir yenisini daha ekledi.

Eğer bu adil bir kararsa daha önce niye saçma sapan eksik kararlar veriliyordu.

Arda'nın ceza alması doğru ama 16 maçlık ceza hukuka uygun mudur?

Hukukçular tartışsın.

Ama vicdani olarak Kemal Hocaya, yardımcı hoca Erdinç Hocaya davranışını tabii ki eski bir futbolcu olarak tavsiye etmem mümkün değil.

Ama 'Arda Turan gibi bir oyuncuya 16 maçlık ceza verdik görün bundan sonra yapamaz oyuncular' diyorlar ya...

Kasıt ve intikam duygusu var



Hepimiz Allah nasip ederse yaşayacağız ve göreceğiz, bunun iki mislisini yapan kişilere bugüne kadar vermedikleri gibi gene vermeyecekler.

Bu yüzden de Arda'yı toplumun gözünde itibarsızlaştırmaya en son federasyon da alet olmuştur. Hukukçular ve Disiplin Kurulu da alet olmuştur. Tabii ki ceza almalıydı, belki 7 maç almalıydı.

Ama bu kasıtlı, bilerek, isteyerek, intikam duygusuyla alınmış bir karardır. İntikam derken, uçakta yaşananlar, kendilerine göre ilk başta. İşte TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile teknik direktör ya da gazeteci ile olanınkini savunmuyorum. Beklediler, beklediler, 'Arda'ya biz ne yaparız?' diye, maalesef Arda da sinirlerine hakim olamadı, istediklerini verdi onlara.

Onlar da öyle bir aldılar ki maşallah Türkiye rekoru kırdılar.

Adımın Rıdvan Dilmen olduğu kadar eminim bir daha da böyle bir maç cezası, kurbanlık koyun bulmazlarsa Anadolu'da asla ve asla veremeyecekler.

Geçmişten birikimlerle büyüyen bir intikam kararıdır.

Ama şimdiye kadar muntazam şekilde hukuku uygulayan bir federasyon olsa ve hakikaten hukuki olarak tatmin ederlerse saygımız sonsuz.

Arda'nın futbolculuğu, Arda'nın Milli Takım kaptanı olması, yaptıklarının doğru olduğunu anlatmaz ama Arda'ya bilinçli, kasıtlı şekilde ayların yılların verdiği birikimi kamuoyuna sundular maalesef.

Kurullar inandırıcı gelmiyor

F.Bahçe-Beşiktaş maçının tekrarı konusunda yakın bir tarihte TFF tekrara karar kıldı. Ama aynı TFF kurulları F.Bahçe'ye 3 maç ceza ve tarihi 1 milyon TL ceza verdiler.

O zaman F.Bahçe bu kadar cezayı hak edecek bir davranışta bulunduysa niçin Beşiktaş 3-0 maçı kazanmadı?

Yani bu disiplin kurulunun aldığı bu kararı benim bir spor adamı olarak adil bulma şansım var mı?

Bunu adil bulmam için daha önceki cezaların da adil verilmesi gerekiyor.

Ama sonuçta bugüne kadar adil olmayan yüzlerce dosya açıkladılar.

Bunu kamuoyu da, toplum vicdanı da biliyor.

Mesela Beşiktaş'ta Pepe'nin bir maç sonra oynamasının mantığını bana anlatmaları lazım. Pepe'yi bir maç sonra oynatan bir kurul veya geçen senelerde hiç ceza vermeyen kurul, bana inandırıcı gelmiyor. Arda ayların yılların verdiği birikimle adeta istifra etti. Eğer 7-8 maç olsa, asla bunları söylemem. Arda hatalıdır ama bu yapılan da kişisel problemlerinden kaynaklanmaktadır.

Bunun iki katını yapan insanları bir maç sonra oyunda ya da kulübelerde gördük.