Terim tam bir yarışmacı – Rıdvan Dilmen – Fotomaç ;
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HEPSİ
    30 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Terim tam bir yarışmacı

    mecburi değişiklikler damga vurdu. Daha maçın 21. dakikasında adına son dönemin en formda ismi Mariano kenara gelmek zorunda kaldı. 0-0 giden maçta ve 1-0 geriye düştükten sonra en çok ihtiyacı olan santrforunu kaybetti. 35. dakikada 'nun yerini Lens'e bırakmasıyla Beşiktaş, kontratak takımına döndü.
    Galatasaray çok tecrübeli ve evinde en coşkulu oynayan takım. Bu coşkusu ve önde baskı yapıp sert oyunuyla Beşiktaş'ı durdurdu.
    Bu sezon Şampiyonlar Ligi maçları da dahil Beşiktaş'ın oyununu kabul ettiremediği bir 45 dakika seyrettik.
    İlk yarıda iki kritik pozisyon vardı. Birincisi Negredo'nun karşı karşıya kaldığı ve kaçırdığı pozisyon, ikincisi ise 'in kaçırdığı ki bu gol olsa skor 2-0'a gelecekti ve belki de oyun ilk yarıda kopacaktı. İlk yarının en kötü oyuncusu 'ydi. Gomis'le eşleştiğinde ona kafa topu vermemesi lazım ama
    rakibine 3 kez bu şansı verdi. Golde de rakibinin önüne geçmesine rağmen ciddi hata yaptı.

    'Oyun benim' demedi
    Terim çok iyi bir yarışmacı antrenör... Kredisi de muazzam açık. 'in giderayak yaptığı en önemli operasyondu bu.
    Galatasaray'ın 'le olan duyguları yükseldi. Sessiz sedasız müthiş konsantrasyonla maça hazırlandılar.
    Beşiktaş mental olarak hafta içi oluylar nedeniyle maça iyi hazırlanmadı. Zaten Şenol Hoca'nın maç önü açıklamaları da bunu gösteriyordu.
    ''de futbol mutbol yok' buyrun dedi. Tolgay mücadele etti ama etkili değildi, sertliğe dayanamadı. Quaresma konsantrasyon sıfırdı. Beşiktaş 'Oyun benim' demedi hiç.
    Muslera sıfır hata ile oynadı... Müthiş bir konsantrasyon vardı. Nagatomo mükemmel oynadı. Denayer bireysel hatalar yaptı ama çabuktu. Maicon, cepheden gelen toplarda iyiydi. Teknik direktör ve taraftar 5 yıldız.

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