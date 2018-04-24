Atılan her gol önemli

Perşembe akşamı çok tartışmalı bir kupa maçı oynadı Fenerbahçe... Yarıda kalan maçın yankıları hala devam ediyor.

Üstüne üstlük cuma Başakşehir, cumartesi Galatasaray, pazar günü de Beşiktaş kayıpsız geçtiler maçlarını... Fenerbahçe dün Antalyaspor karşısında berabere bile kalsa şampiyonluk yolunda mesafenin kısalması nedeniyle yarıştan kopmuş olacaktı. Maça da bu bilinçle çıktı.

İlk 10 dakika sanki bu durumlardan etkilenmiş gibi çok fazla temkinliydi ama Aatıf'ın yaratıp bitirdiği (oyun yönünü değiştirdi) daha da önemlisi yerde kaldığı pozisyonda derhal kalkıp, hücuma destek verip attığı gol takımı rahatlattı ve üzerlerindeki baskıyı aldı.

Yardımcı, nizami golü vermedi Hemen ardından gelen ikinci gol, Fenerbahçe'yi ilk 20 dakikada maçı koparıyor pozisyonuna getirdi. Aslında 3. golünü de atmıştı ama yardımcı hakem devreye girdi. Nizami golü vermedi.

Bu da yetmedi Skrtel dedi ki "Ben Antalya'yı maça bir ortak edeyim..." Skor 2-1'e gelince soyunma odasına gidene kadar Hamza hoca ve Antalyaspor için oyuna tutunma şansı arttı.

İkinci yarı Fenherbahçe ilk 10 dakika gibi değil bu kez üçüncüyü bulmak adına etkili hücumlar yapmaya başladı. Hızlı oynamaya çalıştı. Gol için ısrar etti ve amacına ulaştı. Daha sonra Aykut Kocaman, taktiksel değil ama aynı taktik içinde Aatıf'ı sağa çekip, Dirar'ı çıkartarak yerine Valbuena'yı aldı, Soldado'yu çıkarıp Janssen'i aldı ve ataklarına devam etti. Fenerbahçe skoru rahatlattıktan sonra kontrollüydü. Aslında her golün öneminin olduğunu anlayabilmeli. Tabii ki ikili averaj önemli ama puan kayıpları kapanabilir.





YARIŞIN İÇİNDE KALDI

Sonuç olarak saha içi olaylarına, 3 rakibin birden kazanmasının verdiği psikolojiye rağmen Fenerbahçe yarışın içinde kalmayı bildi. Şimdi önümüzdeki hafta büyük önem taşıyor. G.Saray ile Beşiktaş'ın oynadığı haftada F.Bahçe, Kasımpaşa ile daha erken oynayacak ve sonucu bekleyecek. Alınacak sonuç, derbinin gidişatını da etkileyecektir.