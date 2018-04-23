Kartal'da anahtar çok

Beşiktaş oyunun büyük bölümünde favori gibi oynadı ama bazen anlamsız şekilde oyundan koptular. İki takım arasında yıldızlar ve kalite açısından büyük fark var zaten...

Beşiktaş ısrar etti ve kazandı...

Malatya karşısında oyun temposunu artırdı ve kazandı. Adriano'nun gerçek yerine dönmesi de bunda etkili oldu. Çünkü soldaki etkinliği daha fazla bu oyuncunun... Gökhan oyuna girince, Oğuzhan-Tolgay değişikliğiyle orta sahadan da dönen topları aldılar ve sonuca gittiler. 80'den sonra Erol Bulut, Beşiktaş'ın hamlelerinden sonra 1 puana oynamaya başladı... 5'li savunmaya dönerken, Adriano devreye girdi kesti ve gol yaptırdı.

Başakşehir ve Galatasaray'ın kazanması, Beşiktaş'ın bir hafta sonra TT Stadyumu'na gidecek olması kazanmasını mecbur kılıyordu.

Kolay maç yok... Düştü denilen Osmanlı, Gençlerbirliği'ni potaya attı. Bu Osmanlı, Başakşehir ve Beşiktaş'la oynayacak... Fenerbahçe'nin de Antalya maçı kolay olmayacak.

Beşiktaş oyunun büyük bölümünde favori gibi oynadı ama bazen anlamsız şekilde oyundan koptular. İki takım arasında yıldızlar ve kalite açısından büyük fark var zaten...

Malatya için kolay bir sezon değil... Erol hoca ilk kez teknik direktörlük deneyiminde, bitime 4 hafta kala tehlikeli bölgede olmaması pozitif bir durum... 80'den sonra kafada bir puan vardı.

Adriano gibi iki ayağıyla kesebilen, Talisca gibi müthiş koşular yapan bir oyuncu, duran topları da iyi kullanan Beşiktaş var karşında. Yani, anahtarları çok olduğu için kilidi açtı... Önümüzdeki hafta da finale çıkacak. Beşiktaş kazanırsa dev bir adım atacak.

Kaybederse yarıştan kopar ama berabere kalırsa yarışta kalır.

Sinan Gümüş ile Talisca'nın attığı goller dengeleri değiştirdi... Fenerbahçe- Antalya maçı da son 4 haftaya girilirken olayı renklendirecek gibi görünüyor tabii Fenerbahçe kazanırsa...



EŞİĞİ GEÇEMİYOR

Oğuzhan'a bir parantez açmak gerekirse; sinirli ve gergin... Tam olgunluk döneminde. Kuvvetlendi ilerledi ama bir eşik var onu atlayamıyor. Geldiğinde yeteneğini görüyorduk ama malzemesini daha yukarlara çekemiyor. Güven problemi var. Hep kuvvetli olmak zorunda. Bu tip oyuncular antrenöre değil, sadece ve sadece aynaya bakacaklar. Talisca'dan sonra ceza sahasından uzaklaştı.