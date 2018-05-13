Kalite farkı ortada

ün akşam oynanan karşılaşma öncesi yapılan yorumlar, Galatasaray'ın böyle bir fırsat yakaladığında kaçırmayacağından çok, maçın başında işi bitireceği şeklindeydi.

Sarı-kırmızılı ekibin ilk 15 dakikada rakibini bayıltacağı çok belliydi.



RÖLANTİYE ALDILAR

Bunu Yeni Malatyaspor da bekliyordu.

Ancak kalite farkı burada ortaya çıkıyor. Galatasaray'ın ikinci yarıda oyunu rölantiye alması da gayet normaldir. Buna rağmen son bölümde 3-4 tane pozisyona girdiler.

Galatasaray; hem oyuncusu, hem tribündeki muhteşem seyircisi hem de teknik direktörü Fatih Terim'le dün akşam galibiyeti hak etti. Fatih Terim'in 90+1'de 17 yaşındaki Ozan'ı oyuna alması karşılaşmasının süsü oldu. Fatih hoca güzel bir şov yaptı.



BU TABLO ÇOK BÜYÜK AVANTAJ

Düşünsenize Ozan'ın anne ve babasını...

Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı 17 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik almış, 46 gol atıp, 9 gol yemiş.

Yani 49 puan toplayıp 37 averaj yapmış. Bu tablo bile şampiyonluk için büyük bir avantaj.

Bunlar da yetmemiş son viraja girilirken iki çok kritik deplasmandan galibiyetle ayrılmasını bilmiş.



FATİH HOCANIN KATKISI

Gelinen bu önemli noktada, Fatih hocanın bir numara katkısı oldu. Teknik direktör Fatih Terim, yarışmacı takımlarda her zaman başarılı olur, düzlüğe girildiği zaman da iyice coşar.

Yine seyirciden 1 numara katkı geldi. Ayrıca Dursun Özbek ve yönetici Cenk Ergün'ün hakkını yememek lazım. Bu kadroyu onlar yaptı.

Mali külfet getirdi ama seyirci buna bakmaz.

Seyirci başarıya şampiyonluğa bakar.



BANA GÖRE %90

G .Saray önümüzdeki hafta deplasmanda Göztepe ile berabere kalsa kimse şampiyonluğu hak etmedi diyemez. Yenilse ve şampiyonluğu kaybetse yine kimse hak etmedi diyemez. 25 haftaya lider girmiş, son haftada kazanırsa 26 olacak. Yani hep zirvede gezmiş. Ancak futbol öyle enteresan ki, G.Saray 1-0 kaybeder, Başakşehir de 1-0 kazanırsa şampiyon değişecek. Bana göre G.Saray yüzde 90 şampiyon. Başakşehir'in şansı yüzde 9, Fenerbahçe'nin ise yüzde 1.