Şenol hoca başarılı

Tribündekiler, ekranları başında olanlar iki yıllık şampiyonluktan sonra Kayseri maçını biraz ciddi gözle izlemediler.

İlk yarıda zaten Kayserispor'un 3-4 tane tehlikeye dönüşebilecek pozisyonu vardı ama Beşiktaş'ın 12 tane şutu var bir kere. Quaresma'nın müthiş makası, ikincide de zaten Adriano klas bir vuruşla golü attı.

Beşiktaş biraz daha kontrollü oynarken Kayseri dağınık bir görüntü verdi. Umut Bulut çok sinirliydi, bu da takıma yansıdı.

Atiba sanırım sezonu kapattı. Tolgay, Medel ikilisinin önünde Babel, Talisca, Quresma ve önlerinde Love vardı. Vagner Love'ın hiçbir heyecanı yok, beni gönderin havası var bile diyebilirim. 10 kişi kalmasına rağmen pozisyon vermedi takım.

Bir de Babel'in attığı bir gol var, Love'ın kafaya çıkmasından dolayı mı verilmedi bilemiyorum ama bence gol güme gitti.

Kayseri rölanti oynadı, kapanıp kontratağa çıkmak istedi ama yapamadılar. Çok sıkı olmayan bir Beşiktaş'a karşı da değildi bu...



BU TAKIMI İDARE ETMEK ZOR

Galatasaray yenilgisi sonrası şampiyonluk ümitleri gitmiş, belki bir ihtimal Şampiyonlar Ligi elemesi olur mu diye çıkılmış bir maç bu. Maçtan önce Şenol hocaya yapılan sevgi gösterisi önemliydi. Metin, Ali, Feyyaz'ları, ondan önceki Sanlı abileri de hatırlıyorum.

Metin, Ali, Feyyaz, Rızalı kadroyu idare etmek kolay... Bu takımda dünyanın her ülkesinden oyuncu var. Aboubakar geliyor gidiyor, Medel oynamayınca huysuzlanıyor, Negredo'su var vs.



ASLA YOLLARI AYIRMAZ

Önümüzdeki yıl kontratının olduğunu vurgulaması önemli. Bence Şenol hoca bu sezon da başarısız değildi. Buraya kadar gelen rekabet ortamında iş yapmak kolay değil.

3 sene bile şampiyon yapsanız mental olarak yorulursunuz 3 büyüklerde. Beşiktaş kulübünde ben hocayla asla ve asla yolların ayrılacağını düşünmüyorum.



KLASİK BEŞİKTAŞ

Klasik? Kayserispor içeride ya da dışarıda oynadığı maçlarda 3-4 net pozisyon bulurdu ancak dün bunları bulamadılar.

Vida'nın iyi oynaması bunda büyük etkendi. Orta sahanın göbeğindekiler de iyi sıkıştırdı oyunu. Bir de Fabri iyi olunca Beşiktaşlı oyuncular, rakibe pozisyon vermediler. Oyunu akışına bıraktı yani Beşiktaş. Beşiktaş klasik kadrosuyla, oyun yapısıyla oynadı.