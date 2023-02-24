Kötü mühendislik

Zor günler geçirdiğimiz bu dönemde ilk maçta alınan galibiyet hem ülkemize moral olduğu gibi rövanş maçında da bordomavililerin turu atlaması da bir nebze üzerimizdeki o stresi, keyifsizliği alması açısından çok önemliydi. Trabzonspor'un bu sene hem Süper Lig'de, hem de Avrupa macerasındaki en büyük sıkıntısı deplasmandaki alınan kötü sonuçlar ve buna Abdullah Avcı'nın çözüm üretememesiydi. Bordo-mavililerin kadro değeri Basel'in neredeyse 5 katı kadar. Hem rakibin oyuncu kalitesi, oyun kalitesi de Trabzonspor'un çok çok gerisinde. Basel gibi bir takıma karşı Şampiyonlar Ligi play-off'undan elenip, UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düştükten sonra turu geçememenin sanırım izahı olamaz. İlk yarıda Trabzonspor isteneni oynayamamasına rağmen Bakasetas ile penaltı kaçırdı. Sanırım benim gibi herkesin de düşüncesi de; Acaba penaltıyı atabilecek miydi? Çünkü Trabzonspor kariyerinde attığı 14 penaltının 5'ini kaçırdı. Tabii burada maçın hakemi Mateu Lahoz'a değinmek gerekir. Verdiği ilk penaltıdan ikinci vermediği penaltı daha netti. Ve bu kararından neden döndüğünü sanırım ondan başka kimse anlamamıştır. Bordo-mavililerin net bir penaltısını göz göre göre yemiş oldu.



Trabzonspor güçsüz rakibine karşı pozisyon da üretse, saha içi organizasyonları, planları, oyun prensipleri yalnız bu maç özelinde değil sezonun genelinde de çok yetersizdi. Buna rağmen bordomavililerin, Basel gibi düşük kalibreli bir takıma karşı turu geçememesinin açıklanır bir yönü yok. Savunma kurgusu futbolda çok önemlidir ve şablonla da çok oynamamak gerekir. Oynarsanız da yenilen ilk gol gibi bunun sıkıntısını çok net görürsünüz. Stoper sağ bek oynuyor, sol bekin sağ bek başlaması gerekir, sağ stoperin de sol bek olması gerekir. Bu kadar savunma işinde çetrefilli bir dizilişle oynarsanız bir 45 dakikayı da çöpe atmış olursunuz. Trabzonspor'un yalnız Basel maçı üzerinden değil genel sezonu da değerlendirdiğimizde şu anda Süper Lig'de ve Avrupa'ya havlu atmış. Üç kulvardan tek elinde kalan bir kulvar, o da Türkiye Kupası duruyor. Bunun da en büyük sebebi çok detaylara takılı kalmadan çok net ve açık olarak sezon başı yüksek rakamlar ödeyerek yapılan yanlış oyuncu transferleri. Aynı bölgede oynayabilecek özellikte gereksiz çok oyuncu alındı. Bu kötü transfer mühendisliğiyle oluşturulan takımın hedeflere ulaşması imkansızdı.