Yine hedefsiz!

Khramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen deprem saati olan 04.16'da Beşiktaş tribünleri aynı dakika ve saniyeler içerisinde stada getirdikleri peluş oyuncakları sahaya attı. Oyunun durduğu 9 dakikalık sürede 90 milyon olarak gözyaşlarına boğulduk. Çocuklar onlar melek, onlar bizim geleceğimiz. Allah hepsine sağlıklı, mutlu ve güzel bir gelecek nasip etsin. Bu atmosferde oynanan maçta her iki takım da maçın oynandığı tarihten dolayı yeni transferleri oynatamadı. Saha içinde özellikle Antalyaspor bunu daha fazla hissetti. Rakibin neredeyse 90 dakika kalesine gelemediği maçta Beşiktaş, kötü olan Antalyaspor'dan daha kötü bir oyun oynadı. Siyah-beyazlıların top ayağındayken organizasyonu ve planı olmadığından devamlı yan ve geriye paslarla oynadı.

Öne doğru gidip hücum aksiyonları geliştirmekte ve pozisyon bulmakta çok zorlandılar.

Dele Alli ve Salih'in kazanılacak bir tarafları kalmamış. Şenol hocanın onlar yerine Kerem Atakan ve Berkay gibi oyunculara daha fazla süre vermesi gerekir. Ligde hedefi olmayan bir takımın sonraki süreçte genç oyuncuları gelecek senenin yatırımı açısından oynatması gerekir. "Premier Lig kadrosu kurduk" diye sezon başı söylemlerle lige fark getireceğini düşünenlerin, giden Weghorst ve Roman Saiss haricinde yaptıkları transferler yanlıştı.. Beşiktaş saha içinde ne oynadığını bilmeyen, içgüdüsel oyun oynadığı gibi bu kadar kötü oynamayı da başarabilmek çok zordur. Günümüz oyunlarında top ayağındayken en büyük özellik, bir takım oyuncuların saha içinde konumlarını kaybetmemesi gerekir. Beşiktaş takımının hücumda o kadar kombinasyon eksikliği var ki kimin nereden nasıl pozisyon aldığı, girdiği, çıktığı belli değil. Bunları da düzeltecek olan Şenol Güneş'tir. Beşiktaş'ın son iki sezonunda ligin bitimine 5 ay kala tüm kulvarlarda 'hedefsiz' kalması izah edilecek ve kabul edilecek bir durum değil. Bunu kurgulayan insanlar da "Nerede hata yaptım, neyi nasıl yapmamam gerekir?" diye kendini sorgulamalı. Beşiktaş yönetiminin ve teknik kadronun alacağı bu derslerle önümüzdeki seneye daha doğru, sağlam ve kalıcı hazırlıklar yapması gerekir.