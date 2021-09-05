Beyaz sayfa!
Karadağ maçının beraberliğinden sonra Cebelitarık maçı takımın üzerindeki ölü toprağını atması açısından önemliydi.
Galibiyetin elzem olduğu ve bizden de kat kat aşağımızda olan Cebelitarık'a karşı tek düşünce galibiyet hatta farklı galibiyetti.
Maç başlar başlamaz Enes'in kaçırdığı penaltı gol olsaydı, ilk yarıdaki kötü görüntü olmayabilirdi.
Dakikalar geçtikçe baskı hissetmeden farklı bir skorla ilk 45'i bitirebilirdik.
Ama ilk yarı oynanan oyunla doğru planların sahaya yansıdığını göremedik.
Kapanan, top rakipteyken 6-3-1 gibi oynayan Cebelitarık'a karşı savunma kenar beklerimiz Zeki ve Mert daha önde olup; çizgi oyuncularımz Efecan'la Kerem içe kat ederek Enes'in yanında sayısal olarak hücum bloğu oluşturmamız lazımdı.
Yeri geldiğinde öne çıkan rakip savunmaya karşı Efecan savunma arkası koşusu denedi.
Az yaptığımız, hareketsiz oynadığımız, Enes'in bağlantıda olmadığı, Yusuf'un isteksiz görüntüde olduğu, uzaktan şutumuzun olmadığı, bununla beraber enerjisi düşük olan milli takımımız pozisyon üretmekte bile sıkıntı yaşadı.
***İkinci yarı özellikle Hakan'la Halil'in oyuna girmesi oyun hareketliliğimizi ve oyun anlayışımızı değiştirdi.
Derin orta saha görevini en iyi şekilde sahaya yansıtan Hakan'ın farkıyla maçı kazanmasını bildik.
İlk yarı çözemediğimiz rakibe karşı ikinci yarı yapılan Halil- Hakan değişikliği yalnız skora katkı vermedi. Diğer oyuncuların da oyuna girmesini sağladığı gibi hareketlilik ve isteklerini de daha üst seviyelere çekti.
Milli Takım hangi takımla oynuyorsa saha içi planlama, kurgulama, hücum setlerini belirlemeli. İlk 11'ini buna uygun şekilde gerçekleştirmeli. Yani rakip analizi, oyuncu profillerine bakılarak kendi kurgularımızı, oyun şekli ve stratejimizi buna göre doğru şekilde seçmeliyiz.
Hollanda maçı bizim için önemli olduğu kadar için onlar için de önemli. Bence en son Karadağ maçı olmak üzere daha önceki dönemlerden de neleri eksik yaptıysak derslerini iyi çıkartmalıyız.
Çok başarılı, farklı oyun oynayacağımız ve iyi mücadele edeceğimiz bir maç olacağını düşünüyorum.
Bu tip maçlara konsantrasyonu iyi olan milli takıma sahibiz. Gelecek maçlarda 'beyaz bir sayfa' açmamız için mutlaka Hollanda karşısından sahadan mağlup olmadan ayrılmalıyız.
İstediği zaman bu performansı ortaya koyacak potansiyeli yüksek bir milli takımımız var
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