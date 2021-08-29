Hissettirmedi

Beşiktaş Karagümrük karşısında ön alan baskısıyla başladı. Tabii ki bunun da nedeni İtalyan teknik adam Sassarini geldikten sonra topa sahip olarak oynatma felsefesiydi. Beşiktaş bu karşı presi ilk yarı zaman zaman iyi yaparak, hatta oyunun başında da kazandığı topla Batshuayi net bir fırsatı harcadı. Bundan sonraki dakikalarda Beşiktaş'ın temposu düşmeye başladığında da Alex Teixeira devreye girdi, attığı akıl dolu golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Oyuncu özelliği olarak tekniği, oyun görüşü, topla driplingle bire birde adam eksiltmesi, dikine oyunu öne çıkıyor. Bir de Batshuayi ile oyunun omurgasında oynayan ikili olarak biraz da uyumlu olurlarsa Beşiktaş, bu isimler sayesinde goller üretebilir. Salih'in temposunu artırması gerek. Zaten ikili mücadeleye girme ve top kazanma becerisi düşük bir oyuncu. Gereksiz ve onun alışık olmadığı bir müdahale tarzıyla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Larin'in de performansının daha üst seviyeye çıkması lazım. Sağ koridordaki Rosier- Ghezzal işbirliğinde özellikle Ghezzal fiziksel olarak performansını yukarı çekmeli.

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