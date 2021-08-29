Hissettirmedi
Beşiktaş Karagümrük karşısında ön alan baskısıyla başladı. Tabii ki bunun da nedeni İtalyan teknik adam Sassarini geldikten sonra topa sahip olarak oynatma felsefesiydi. Beşiktaş bu karşı presi ilk yarı zaman zaman iyi yaparak, hatta oyunun başında da kazandığı topla Batshuayi net bir fırsatı harcadı. Bundan sonraki dakikalarda Beşiktaş'ın temposu düşmeye başladığında da Alex Teixeira devreye girdi, attığı akıl dolu golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Oyuncu özelliği olarak tekniği, oyun görüşü, topla driplingle bire birde adam eksiltmesi, dikine oyunu öne çıkıyor. Bir de Batshuayi ile oyunun omurgasında oynayan ikili olarak biraz da uyumlu olurlarsa Beşiktaş, bu isimler sayesinde goller üretebilir. Salih'in temposunu artırması gerek. Zaten ikili mücadeleye girme ve top kazanma becerisi düşük bir oyuncu. Gereksiz ve onun alışık olmadığı bir müdahale tarzıyla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Larin'in de performansının daha üst seviyeye çıkması lazım. Sağ koridordaki Rosier- Ghezzal işbirliğinde özellikle Ghezzal fiziksel olarak performansını yukarı çekmeli.
***İlk yarıyı Beşiktaş domine ederken kalesinde de Karagümrük'e iki pozisyon verdi. İyi oynayıp pozisyon ürettiği dakikalarda savunmada yerleşim hataları yapması dikkat çekti. İkinci yarı Salih'in de erken atılmasıyla 10 kişi kalan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Teixeira-Necip değişikliğiyle saha içinde skoru kontrol etmeyi hedefledi, diziliş olarak 4-4-1'i tercih etti. Rakibine kendi yarı alanında oyunu kabul eden defansif anlayışıyla da Karagümrük'e net pozisyon vermediği gibi 3 tane de gol pozisyonundan yararlanamadı. 80. dakikalarda rakip yarı alanda oynayıp, alan boşaltan Karagümrük savunmasına karşı N'Koudou ve Gökhan hamlesi olabilirdi. Çünkü oyuncular arasında açık alana hücum edecek hızlı ve rakip arkasına koşu yapabilecek oyuncu kanatlarda yoktu. Sezon başı olması ve fiziksel olarak da yüzde 100 olmamasına rağmen Beşiktaş, ilk yarı oyunu zaten domine etmişti. Rakibine üstünlük kurdu. Bunu ikinci devrenin başında eksik kalıp, uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen rakibine pozisyon verdi. Beşiktaş, pozisyonlara girerek sayısal olarak sahada tam olmamasına rağmen oyun olarak ve yaptığı iyi mücadeleyle bu eksikliği 'hissettirmeden' hak ettiği 3 puanı almasını bildi.
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