Toparlanma ve yenilenme

Trabzonspor, Roma'da yalnız turu değil dört oyuncusunu da bu deplasman öncesinde kaybetti. Bu eksik oyuncularla gittiği deplasmanda, oyuna çok iyi başlamasa da Bakasetas'ın kornerden Nwakaeme'nin kafasına çarptırdığı topla öne geçti.

Bu gol, özellikle hem eksik hem de yorgun olan Trabzon için mental anlamda direnç arttırdı. Savunmada sağda Serkan ve soldaki İsmail hücuma katılmadı.

Yerleşim hatası da yaptı. Top Trabzonspor'dayken derinlikte topu almaları gerekirdi. Kanatlardan hücum desteğinin beklenen seviyeden daha az olmasının başlıca sebebi buydu.

Zaten oyunu genişlettiğinde ikili oyunlar içinde Abdülkadir'in hücumda sağ koridordaki etkisizliğinin nedeni yalnız hareketsiz oluşu değil, fiziksel olarak da hazır olmamasıydı.

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