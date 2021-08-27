Bunlar tecrübe

Trabzonspor ilk karşılaşmayı 2-1 kaybetmenin verdiği dezavantajla Roma deplasmanına gitti. Takibi rakibin gücü kadar, ilk maçtaki alınan skor da, böyle iki ayaklı maçlarda hem oyun hem motivasyon açısından çok önemlidir.

Bordo-mavililer maçın ilk yarısında Roma'ya göre çok daha fazla ataktı.

Ama bunu hücum bölgesinde üretkenliğe ve pozisyon zenginliğine döndüremedi. Rakip ceza sahasına da fazla oyuncuyla giremedi.

Roma takımı da ilk devre belki çok pozisyon yaratamadı ama devreyi 1-0 önde tamamlamayı bildi.

Zaten Roma yaş ortalaması 25.4, gelen yeni transferlerin yaş ortalaması 22.6 olan bir ekip. Yani saha içinde enerjisi yüksek, disiplinli, çok kretatif oyuncularının olmadığı bu takım; eksiklerini gençlikle, dinamizmle, Morinho'nun taktikleriyle gidermeye çalışan bir oyun anlayışı ve modeliyle saha içinde yer alıyor.

Bordo-mavililer ilk maça göre ilk 11'de 3 tane rotasyonla oyuna başladılar.

Trondsen sol bek, Siopis orta saha, Cornelius de santrforda oynadı. Cornelius erken sakatlanınca da yerine Djanini oyuna girdi.

Maçın ikinci devresinde Trabzonspor rakip ceza sahası içine daha fazla oyuncuyla girdi ve üretkenliği de ilk yarıya göre daha iyiydi. 2 de pozisyon buldu. Ama yine yapılan basit savunma hatasında kalesinde golü gördü. Trabzonspor takımının en büyük sıkıntısı oyun denklemindeki saha içi gel-gitler.

Bordo-mavililer iki maçta da çok kötü oynamadı. Bu maçlar ileriye dönük tecrübe için de çok önemli.

Roma gibi rakiplere karşı oynadığınızda gelişiminizi ve bu süreçte neler yaptığınızı sorgulayabilirsiniz.

Trabzonspor bir değişimin içinde takibi.

Bu değişim savunma dengesini de oturtarak daha olumlu ve yüksek bir seviyeye çıkacaktır. Çünkü bu maçlar takımınızın oyun felsefesi ve oyun birlikteliğiyle beraber, hafızasını da değiştirecek önemli maçlardır.

Buradan çıkarılacak dersleri de Abdullah Avcı ve öğrencilerinin en iyi şekilde alacağını düşünüyorum.