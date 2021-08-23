Yönlendirmek!

Fenerbahçe önemli oyuncularının sakatlığı ve hafta içi de Avrupa mesaisini düşünerek farklı bir 11'le Antalyaspor karşısına çıktı.

Fenerbahçe 3-4-2-1 formatıyla sahadaydı. Antalyaspor geçen seneden Ersun Yanal ile kazanılan oyun hafızasıyla yani 6-3-1 ile buna karşılık verdi.

Topu Fenerbahçe'ye bıraktılar.

Kazandıkları topları orta saha ve hücum oyuncuları için alanı doğru olarak daraltan Fenerbahçe'nin 3'lü savunmasının bıraktığı geniş alana kontratak şeklinde kullanma düşüncesindeydiler.

Fenerbahçe'de sağda Tisserand, solda Szalai daha fazla ileri çıkıp hem orta alanda pas oyununa yardımcı olmaları hem de Antalyaspor'un orta alan oyuncularına yapılan baskıya yardım etmeleri gerekirdi.

Fenerbahçe, Antalyaspor'un bu defansif anlayışına karşılık hücumda sahayı genişletti. Orta 4'lüde sağda Nazım solda Ferdi'nin daha derinlikte top alıp öndeki 3'lüyle beraber daha fazla hücum hareketliliği ve savunma arkası koşuları denemesi gerekirdi.

Top ayağındayken sarılacivertlilerin 1-3-6'ya dönüp hücum zenginliğini ve orta sahadaki dönen topları da alacak bu kadar kalabalık ve katı savunma anlayışına karşı bu oyun çeşitliliğini saha içinde hücumda uygulaması gerekirdi.

İlk devre topa sahip olup, yarı alanda oynasa bile pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı. Tabii bir de Muhammed, Osayi ve Samatta'nın oyun merkezindeki kombinasyon eksikliği de hücum zenginliğinin fazla ortaya çıkmamasının en önemli sebebiydi. Hangisi topu aldığında diğer 2 oyuncu ne yapacak, aksiyonarı ne olacak bunun da planlanması yeterli değildi.

Vitor Pereira bir sistem bir anlayış oturtmaya çalışıyor. Rakip yarı alanda topun kaybedildiği bölgede çok çabuk baskı yaparak geri kazanmaları, saha içi disiplinleri olan ancak bu sistemle ilgili bazı oyun prensiplerinde eksiklikler de göze çarpıyor. 3-4 tane gelecek yeni transfer ve sakat oyuncuların dönmesiyle kalite seviyesi de daha yükseğe çıkacaktır.

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2. devreye daha tempolu başlayan sarı-lacivertliler böyle sıkışan oyunlarda duran toplarda problemi çözme adına etkili vuruşlar olarak kullandılar. Pereira'dan Zajc, Mesut, Valencia hamlesi geldi. Burada yeri geldiğinde Pereira'nın da tek santrforlu düzen yerine Samatta ve Valencia yaparak, Mesut'u daha serbest oynatıp 3-4-1-2 dizilişiyle rakip ceza alanında daha fazla sayısal oyuncu sokma ve denemesi gerekliydi. Bu esnekliği de göstermesi lazım.Fenerbahçe daha fazla topa sahip oldu. Top bir araçtır, amaç saha içinde hücum organizasyonlarıyla problemi çözüp sonuca gitmektir.'Burada amaç topu yönlendirmek değil, rakibi yönledirmektir' Fenerbahçe'nin saha içindeki toplu ve topsuz savunma arkasındaki rakibi yönlendirdikten sonraki kendine opsiyonlar ve gol pozisyonları hazırlaması şu andaki eldeki kadro ve hücum senkronizasyonu yeterli görünmüyor.Bu maç yalnız değil, bundan sonraki maçlar için de 0-0'ı daha güçlü hücum oyunlarıyla oynayıp saha içinde fark yaratması gerekir.Pereira'nın yaptığı doğru değişikliklerle Fenerbahçe'nin oyun hızı da arttı. Hak ettiği maçta galip gelmesini bildi.