Kaçınılmazdı!

Beşiktaş'ın geçen hafta Ç. Rize maçında aldığı farklı galibiyette oynadığı iyi futbolun sebebi Beşiktaş'tan mı kaynaklandı yoksa Rize'nin kötü oluşundan mı?

Bunun bu haftaki G.Antep deplasmanına yansımasının nasıl olacağı merak konusuydu. G.Antep maça 3-4-1-2 başladı. Önde iki stopere iki santrforla baskı yapıp, Josef'i de Recep Niyaz ile kapatarak pas bağlantısını koparmak ve oyunu savunmadan kurdurmak istemedi.

Siyah-beyazlılar G.Antep'in savunma arkasına geçemediği gibi, oyunu geniş alanda oynaması gerekirken; merkezi bu kadar kapatmış G.Antep'e karşı çizgi oyunlarını ne sağdan Rosier-Ghezzal, ne de soldan N'Sakala-N'Koudou ikilileriyle istenilen seviyede yapamadı.

Bu da ilk yarıdaki Beşiktaş açısından kısır geçen oyunun en önemli sebebiydi.

Alan bırakmayan ilk yarıdaki Antep savunmasına karşı da Beşiktaş'ın çözüm bulamaması, hücum zenginliğinde ve pozisyon bulmasında siyah-beyazlıları etkiledi.

***

G.Antep top ayağındayken hücumda kenarları çok fazla kullanmadı.

Bu dizilişin en büyük özelliği, top ayağınızda olduğunda orta saha dörtlüsündeki kanat oyuncularını daha fazla kullanmanızdır.

Ama G.Antep ilk yarıda çizgileri kullanamadı, genelde merkezden hızlı hücum deneyen bir görüntü içindeydi.

Bu da ilk yarının neredeyse sıfır net gol pozisyonuyla geçmesine neden oldu.

İkinci yarı N'Koudou-Larin değişikliğiyle daha fazla oyunu genişleten Beşiktaş; G.Antep ceza sahası içinde daha çok tehlikeli ataklar gerçekleştirmeye başladı.

Sergen hoca, 67'de Gökhan, Teixeria ve Batshuayi değişikliklerine giderek, kenardan bütün hücum oyuncularını saha içine dahil etti.

Bu değişiklikler sonrası oyun Beşiktaş'ın adına hücum değişikliğine dönüşeceği gibi; top kaybında da savunma ve hücumda iki parçalı 5'e 5 bir oyunun ortaya çıkma riskini de beraberinde getirdi.

N'Sakala'nın sağlık sebebiyle oyundan çıkması, kalan dakikalar için Beşiktaş'ın modunu da düşürdü.

Zaten ikinci yarının 10 dakikalık bölümü haricinde, atanın galip geleceği maçta gol çıkmayınca beraberlik de kaçınılmaz oldu.