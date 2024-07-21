Mourinho’nun şifresi

Çocukluğumda berber koltuğunda uyumayı çok severdim. O yıllarda uyuma sebebi sadece yorgunluktu.

Şimdi ise işin içine şekeri, tansiyonu bir çok şeyi dahil oldu. Berberin koltuğu, kuyumcunun hassas terazisi gibidir. Adamına göre de davranmasını bilir. Sana sporu, siyaseti, borsayı, dövizi öğretir.

Dedikodu piyasasından da eksik kalmazsın. Ama hep eskileri anarsın.

Zamanında kim nerede ne yaptıysa, konu döner dolaşır oraya gelir.



Bugün yine ana ders konumuz olan ekonomi ve futbola geniş zaman ayırdık. Naturel ense traşından girdik, Mourinho'nun favorilerden çıktık. Berberim Galatasaraylı Bahadır. Çorlu esnafından. Aklı kendi takımından çok Fenerbahçe'de. Dolayısıyla geçen senenin moda lafı yine gündemde… "Psikolojik üstünlük" Galiba F.Bahçe bunu şimdi lehine tam çevirdi. Mourinho bir teknik adamdan daha fazlası… Kendi taraftarını büyüleyen, rakip taraftarı ise ciddi etkileyen bir ışığı var.



Lugano maçına birkaç gün kaldı.

Son hazırlık maçının skoru bizleri yanıltmasın. Fenerbahçe turu kesinlikle geçecektir ama çantada keklik görmek şımarıklık olur. Aslına bakacak olursak; taraftarın aklı-fikri büyük bir transferde. 'Lewandowski konuşulurken Cenk geldi' diye mızmızlananlar var. Abartıldğını düşündüğüm Tadic ve F.Bahçe'nin sınıf olarak altında kalan Zajc dışında kadroyu beğeniyorum. Yani Krunic'e bile razıyım. Bu oyuncularla şampiyon olunur. Lakin büyüyü bozacak sansasyonel bir transfer bu takıma büyük hava katar diye düşünüyorum.



Berber Bahadır'ın benden büyük bir ricası oldu; Mourinho'yu traş etmek istediğini söyledi. Bu konuda yardımcı olamayacağımı belirttim.

Peki "Acun abi olur mu?" dedi… Ben de; "Şifreyi çözebileceksen Da Vinci'yi sana getiririm" dedim… Hayırlı işler…