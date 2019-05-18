Guard faktörü

Final-Four'daki Türk derbisinde Anadolu Efes maça ofansif bir 5'le başladı. 3 sayı çizgisinin gerisinden de takım halinde çok etkiliydiler. Fenerbahçe ise ilk yarıda zorlandı. Obradovic bir türlü istediği 5'i sahaya yansıtamadı ve savunmayı sertleştiremedi.

Hücumda özellikle Guduric ve Green'in boş atışları kaçırması yüzünden Anadolu Efes devreyi 45-40 önde tamamladı. 2. yarıda Shane Larkin'e destek Vasilije Micic'den geldi. Bu ikili hem dışarıdan hem de içeriden ürettiği sayılarla Efes'in müsabakayı kazanmasında önemli etkendi.

Ergin Ataman'ın 2 oyun kuruculu sistemi galibiyeti getirdi. Larkin 30 sayı üretirken, Micic de 25 sayılık katkı verdi. Fenerbahçe özellikle 2. yarıda oyuna girmekte çok zorlandı.

Hücumda ritim bulamadıkları gibi savunmada da beklentilerin altında kaldılar. Pota altını koruyamadılar.

Üstelik ribaundları toplamakta da sıkıntı çektiler.

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Fenerbahçe Beko'lu oyuncularda doymuşluk gözlemledim. Kimse maçı ısırmadı, reaksiyon göstermedi.

Adeta bitse de gitsek havasındalardı.

Takımın önemli isimleri Sloukas, Vesely, Kalinic, Melli hatta Bobby Dixon adeta sahada yoktu.

Herkes Obradovic'in şapkadan tavşan çıkartmasını beklerken, Ergin Ataman şapkadan tavşan çıkardı. 3 faullü Micic'i oyuna koyup, üstüne sorumluluk vermek büyük işti.

Obradovic'in ise Guduric ısrarı tutmadı.

Kısacası Ergin Ataman, Zeljko Obradovic'i mat etmeyi başardı.