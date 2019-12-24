Psikolojik eşik

Bekleyen rakibi karşısında tempoyu yükseltmekte zorlanan Trabzonspor yüksek pas yüzdeleriyle oynadı.

Her iki takım da aslında maç öncesi beklentilerin klasik uygulayıcısı olarak izleyenleri şaşırtmadı diyebiliriz.

Konyaspor rakibini beklerken, Trabzonspor ise ön tarafta temposuz bireysel hamlelerle golü aradı.

Nwakaeme'nin kestiği topa takımının tartışmasız en iyisi, gayretlisi Sörloth'un öne koşusu sonrası kafa vuruşu ile gol geldi.

Gol sonrası beklenti skor artırma olmasına rağmen kapanma noktasında uzmanlaşmış Konyaspor buna hem izin vermedi hem de rakip alana planladığı atakları gerçekleştirdi; lakin final paslarında etkisiz kaldı.

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İkinci yarıda Sturridge çıkıp yerine Yusuf Sarı girince rakip alanda ilk bölümde daha fazla gözüken Trabzonspor'un bir süre sonra kontrolü tamamen Konyaspor'a bıraktığı görüldü.Bu durum özellikle bu bölümde Konyaspor'la geçen yıl Konya'da oynanan maçın benzeri gibi olmasını not edelim buraya.Gol yediğinde o gün reaksiyon gösteren Konyaspor dün akşam da vardı.Reaksiyon gösterdiler. Rakip alanda golü aradılar.Bu oyunu 0-0'da neden oynamadıkları merak konusu.Dün akşam Trabzonspor geçen hafta yaşadığı ve yaşattığı travmanın benzerini saha içerisinde oyun anlamında aratmadı dersek yanlış bir cümle kurmuş olmayız.Acilen oyunu tutma, skoru koruma, artırma konusunda özel çalışmalar yapılması gerekiyor.Bu şekilde bir yarışma oynayana, izleyene, yönetene zarar. Bu oyunu oynarken kazanmaya devam edilirse, elbette sorun yok.