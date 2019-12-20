Doğru ve yanlışlar

Trabzonspor taraftarı Yusuf Sarı'nın da bu takımda tıpkı Sosa gibi, tıpkı NWakaeme gibi, Sturridge gibi, Uğurcan gibi ve diğer el üstü oyuncular gibi yıldız bir isim olduğu kabulüyle maçları izlemeli.

Seni ön tarafa taşıyan adamın kıymetlindir çünkü. Duran topları bu kadar etkili kullanan oyuncun kıymetlindir çünkü.

Hele hele bu işi yapan oyuncu sayın bu kadar kısıtlıyken üstelik!

Yaşı gereği geçmişiyle ve de büyük bedellerle gelmediyse oyuncuya bakışın bir an evvel düzeltilmesi gerekiyor.

Kanat oynayan oyuncu eksikliği şu an ligin en önemli konusu iken, onun size saçma ya da anlaşılmaz ya da başarısız gibi gelen "denemelerine" hocası sabrettiği sürece saygı göstermeniz gerekiyor.

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Dün akşam, Ünal Karaman 'ın ilk maçın etkisiyle de tercih ettiği kadro ilk yarıda futbol adına hiçbir şey üretemedi.Bireysel denemelerde "dikine" oynamanın yanlış uygulandığını gördük.Topu her alanın adeta kafasını yere eğip "ileri hamle" yaptığını görünce "dikine" oynamanın yanlış anlaşılmış olabileceğini düşündük. Oysa orada özellikle genç oyuncuların ortasında bir dünya yıldızı vardı ve onunla oynama sanatını devreye sokmaları için koca bir 45 dakika heba edildi diyebilirim.Sturridge büyük bir yıldız ve şehrinde yaşıyor şu an.Bu oyuncunun kazandığı yüksek parayı, sahada ürettikleri ile geri iade etmesi için ona zaman, hatta çok uzun zaman tanınması gerekiyor saha içinde. Ve bu durumun da tüm oyunculara tek tek belki de izah edilmesi de gerekiyor.

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Dün akşam beklenen olduğu için bu maçın Konya deplasmanına tesiri ne olur diye düşünmek gerekir.

Oyuncular moral buldu. Gol atmak, attırmak suretiyle özgüvenler yükseldi. Seyirci-oyuncu birlikteliği adına önemli mesajlar verildi.

Beklenen oldu Trabzonspor turu geçti. Sağda kendi üçgenlerini, solda kendi üçgenlerini oluşturan üç bölgenin varlığı oyunu kopardı.

Bu üçgenlere de Sturridge nirengi noktası oldu.