Kronik stres

İyi oynamadığınız maçları da kazanmanız yarışmacı takım olmanızda önemli bir kriterdir.

Dün akşam Trabzonspor, Antalya deplasmanında tam da bu kriterin uygulayıcısı bir takım görüntüsü verdi. Sosa'sız Fırtına'nın oyun anlamında sınıfta kalmasına rağmen, skoru alması önemliydi.

Bir türlü bitmek bilmeyen sakatlıklar, mevkilerde devşirme oyuncu tercihleri, genç oyuncu kullanımı, sakatlıklardan dönüşlerde yakalanamayan bireysel ritim, özetle takımın ana oyun şablonunda yaşanan sürekli değişiklikler istikrarınızı da olumsuz anlamda etkileyen unsurlar oluyor.

Gol atan, skoru artıran Trabzonspor'un baskı yediği dakikaların süresini, niteliğini düşürecek aksiyon becerisi henüz gösteremiyor olması.

H H H

Dün de oyunun ikinci yarısını adeta tek kaleye çeviren Antalyaspor karşısında bu refleksin gösterilememesi sorunun artık kronikleştiğini mi bize anlatıyor?

Dün akşam saha içinde Sosa yoktu. Bir o kadar da Pereira yoktu denilebilir. Evet yerine oynayan Serkan Asan çok iyi mücadele etti ama anlatmak istediğim "ateşleme" sistemiyle ilgili.

Sturridge oynamadan istatistik yapan oyuncu demiştik. Dün sahada varlığı maçı koparmaya yine yetti. Tartışma kabul etmeyecek somut bir şey varsa o da; dün 3 gollü galibiyet vardı. Maç biterken sağ ve sol bekler alt yapı ürünüydü.

Galibiyet kadar önemliydi o çocukların sahaya sürülmesi ve onların da saha içi mücadelesi...

En fazla 2 eşofmanlık maliyetleri ile Trabzonspor'a ve ülke futboluna değer katacaklar.

Sorumlulukları büyük.