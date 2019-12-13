Hatırlayalım

Sezona başladıktan sonra koşullar tamamen değişmişti. Ve bir an evvel bir karar almak zorundaydı Trabzonspor. Gruplara kalırken verdiği samimi mücadele bu kulvarı ne kadar önemsediğinin de kanıtıydı adeta. Yani bir samimiyet testine ihtiyacı yoktu.

Ünal Karaman yaşanan anormal sakatlıklar sonrası bir tercih yapmak zorundaydı. Ve artık Avrupa kulvarında futbol hayatımıza yeni yeni isimler katmak için bulunmaz bir fırsat olabilirdi bu maçlar.

Bunları neden yazıyorum?

Özellikle ülke puanını öne sürüp, Trabzonspor ve teknik ekibine mecburi tercihleri üzerinden yapılan eleştirileri gerçekten uzak, acımasız ve aslında hiç de samimi olmadığını düşündüğüm için yazmak zorunda hissediyorum.

Her ne kadar gözlerimizin önünde cereyan eden maçlar, sakatlıklar, tercihler manzumesi olsa da, insanoğlu son durum üzerinden değerlendirme kolaycılığına kaçıyor.

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Dün gece Onazi ve Ekuban için özellikle pür dikkat izlendi karşılaşma.Onazi için zaten beklenti düşük. Ve zamana ihtiyacı olduğunu söylemek lazım. İkinci yarı psikolojik unsurları da atlatıp yeni transfer gibi takımına değer katabilir düşüncesindeyim.Ekuban'ın maç ritmini yakalamaya başladığı notunu düşmek mümkün.Ha, takım yenilmiş, kazanmış gibi yazı yazıyorsun diyenler elbette olacaktır. Ancak beklentilerinizi sorgulayın derim ben de. Rakibin ideal kadrolu Basel. Haliyle neyi kazandığın çok önemli. Gençlere kazandırdığın enternasyonel maç deneyimin paha biçilmez.Dün gece Trabzonspor Avrupa'ya veda etti evet. Ancak gerçeklerine döndü. Hem kendi gerçeklerine hem de ülke futbol gerçeklerine.Ülke futbol realizmi ve Avrupa kupaları romantizmi arasında çok doğru yerde pozisyon alan, şans vererek ülke futboluna oyuncu kazandıran Karaman'ı tebrik ederim.