Futbolun kuralı

Her iki teknik adamın da sahada orta alan üstünlüğü kurma gayreti ilk bölümde kısır bir karşılaşma izletti.

Temkinli davranmak konusunda teknik adamların taraftarlar gibi düşünmemesi gayet normal ve olması gereken bir durum.

Hedefe oynarken kazanmak kadar kaybetmemek de çok önemli.

Çünkü kaybetmenin psikolojik yükü altında camiaların doğru karar vermeleri zorlaşıyor.

Gol ya da gol pozisyonu bakımından yokların oynandığı ilk yarı sonrası kenardan gelecek hamleler önemli olacaktı.

Oyuna yine temkinli başladı teknik adamlar. Sörloth'un Sosa'nın ortasına yükselişi, golü atışı sonrası sahada psikolojik üstünlük Trabzonspor'un eline geçti.

Ünal Karaman'ın gol sonrası yenilen baskıyı kırma adına Ekuban hamlesi gecikmedi.

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Ekuban'ın kenara gelişiyle tribünlerin oyuncuya özlemi de coşkuyla gösterdi kendini.Sahada büyük oyun olmadı.Büyük oyun beklentisi yerine stratejik oyunlara tanıklık ettik Orta alanda büyük bir mücadeleye tanıklık ederken, Ekuban'ın girişi tüm havayı değiştiren unsur oldu.Ekuban'lı ve önde Trabzonspor bir anda rakip kalede sağlam pozisyonlar yakaladı.Ancak 2. gol bulunamayınca futbolun değişmez kuralı 'Atamayana atarlar' devreye girdi.Orta alanların hızlı geçildiği riskli oyun karşılaşmanın son bölümüne damga vurdu ve 90'da Nagatomo son sözü söyledi.Sonuçta baskıya önlem alınamadı ve 2 puan gitti. Baskıyı yönetme kabiliyeti Trabzonspor'un en büyük imtihanı olarak görünüyor.