Alkışlarla...

Lükse bakar mısınız? Milli takımımız bir resmi karşılaşma oynarken; Avrupa şampiyonasının da ilk hazırlık maçını yapabiliyor şimdi.

Seviye mükemmel. Meraklarımız bol, oyuncularımız daha çeşitli.

Rotasyon yapabiliyoruz. Eksik mevkilerimizi, fazlalıklarımızı konuşabiliyoruz. Oyuncu kazanmanın, alıştırmanın tatlı telaşı var üzerimizde.

Görmek istediğimiz oyuncuları grup maçında sahaya sürüp; elleri de tıpkı ayakları gibi alışsın istiyoruz bir an evvel. Nereden nereye sorusunu sorduğumuz güzel günlerden geçiyoruz.

Elbette özlediğimiz ve hak ettiğimiz bir durumu yaşıyoruz ülke olarak. Bir adım sonrasının planlamasını yapabiliyoruz şimdi. 2020'yi geçtik 2022'ye gideceğimiz kadronun derdine bile düştük. Her şey olması gerektiği gibi. Güzel jenerasyon yakaladık diyoruz. Jenerasyonların hepsi orada duruyordu aslında. Bir araya getiremedik, getirmeye mahir olanları zamanında o makamlara getiremedik, getirdik destek vermedik, vs...

Şenol Güneş tercihi ile iş ehline teslim edilmiş oldu önce. Sonra doğru işler ilmek ilmek işlendi. Güzel başlangıç yapıldı, duygusal ve de popülizmden uzak tercihlerle milli takım bu seviyeye geldi. Kulüpçülük hastalığından bir türlü kurtulamayanlara en güzel dersi tercihleriyle verdi. Mevcut durumdan, bu büyük başarıdan memnun olmayanları dahi gördü bu gözler. Adını koyamadık bu titizliğin, bu hassasiyetin, bu mükemmeliyetçiliğin! Hepsinin yerine tebrik edelim, teşekkür edelim Şenol Güneş'e.

Dün geceye dair notum da şu olsun; Şenol Güneş'in en önemli özelliklerinden biri "gol kralı" yetiştirmesiydi. Enes Ünal goller atınca sırada o mu var diye aklımdan geçmedi değil. Neden olmasın?