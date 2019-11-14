İki yüzümüz!

Ruhunda taraftarlık olan herkes -ki futbolla ilgiliyse olmaması mümkün değil- hakem, TFF üyesi, MHK üyesi, hukuk kurulları, yazarlar , yorumcular kısaca futbol akili kim varsa; şüphesini, tarafı olduğunun lehine kullanıyor!

Gri pozisyon diye bir şey yok aslında. Var ama yok, yanlış anlaşılmasın!

Görüldü ki bu bir yanılsama.

Gri yok, "grice" pozisyon var.

Grice de eşittir "görece".

Sempati duyduğun takım menfaatine görecelilik...

Net izah edeyim; sempati duyduğunun lehine küçük bir şüpheden "kesin" yargı oluşturabiliyor insanoğlu!

Az şüpheli pozisyonda sempati duyduğunun lehineyse bağırıyor; aleyhine ise sakince "yok bişi" diyebiliyor. Al sana iki yüzümüz!

Buyuz biz. Ve birbirimize de güvenmiyoruz artık!

Değişime kapalıyız.

Temas var mı?

Var. Penaltı mı? Tuttuğu, meylettiği lehine ise net diyor.

Tersi ise ama diyor. Ama diyoruz.

Birbirimizden zerre farkımız yok.

Sırf bu gerçeklerimiz için VAR bizi kurtaracak diye düşündük.

***

Büyük yanıldığımızı sonradan fark ettik. Sistemin teknik olmasına güvenecektik ama bir baktık ki sistemin başında da insanoğlu.

Kaldık insanoğlunun vicdan, muhakeme, adalet, duygu dünyasındaki karmaşıklığına.

Sistemi teslim ettiğimiz VAR odasına tüm kötü geçmişimizi, tüm olumsuz düşüncelerimizi kilitledik anahtarını da denize attık.

Şimdi vurgun yemeden anahtarı bulma derdindeyiz.

Var bize yanlış takdim edildi, ta en baştan yanlış anlatıldı.

Hazır milli arada iken; gelin VAR'ı bize tane tane anlatın.

Yarış kızışmadan yapın bunu.