Sakatlık...

Benim anlamadığım şu; eldeki en uyumlu stoper ikilisi neden bozuldu?

O bölgeyle sezon itibariyle biraz fazla oynanmadı mı?

Eğer bir sakatlık ya da risk durumu var ise sorumun bir anlamı yok!

Dikkate bile alınmasın.

Ancak, eğer ki bir sakatlık yok ise sorum baki. Hüseyin de Hosseini de hatalar yaptı. Hataları direkt gol ya da gol pozisyonu oldu evet!

Ancak elindeki en iyi ikili onlar değil mi? Bu kadar sakatlık varken, birbirini tanımayan oyuncu varken, Hosseini'yi de o gruba eklemek risk değil miydi? Eldeki en iyi stoper ikilini sürekli bozmak niye?

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Yine dün akşam benim anlamadığım, Jerome'u oyundan atamayan, Sörloth'un ceza sahası içerisinde çok net "basma" sonucu düşürülüş pozisyonunu "ben yaptım, ben gördüm, ben vermedim" edasıyla "griye" dönüştüren Fırat Aydınus'un oyunda baş rol kapması... Hakikaten anlamadım...VAR konusu ve diyalogları bu sezon merak konusu olmaktan da çıktı, başka bir hal aldı artık.Yine benim anlamadığım, eğer ki Sörloth kendini attıysa Göztepe 'nin hakkını neden teslim edip oyuncuya aldatmaya yönelikten sarı kart verilmedi?Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor 'un bu kritik maçında yaşanan çelişkili durum daha büyük bir "sakatlık" değil mi?

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Yine dün akşam anlamadığım, bu kadar sakatlığa rağmen, özellikle oyunun son bölümünde yine doğru ve kendi oyununu adeta küllerinden bulabiliyor olma kabiliyeti Trabzonspor'un.Pozisyonlar bulması, eski kimliğine bürünebilmesi umut verici aslında.Kazanma arzusu ve azmini tüm hatalarına, eksiklerine, sakatlarına rağmen sahaya yansıtabiliyor olması çok önemli.Kabul edelim ki, bu kadar sakatı bir arada olup, yeni isimlerle aynı futbolu üretebiliyor olmak saygı duyulması gereken bir durum ayrıca!Ayrıca fikstüre bakıp iki hafta evimizdeyiz durumunu "avantaj" olarak değerlendirenlerin yakın tarihlerde olan bitenleri unutmuş olmalarını da anlamamıştım itiraf edeyim.