Aidiyet duygusu

Ülkemize gelen yabancı oyuncuları, İstanbul'a ve İstanbul dışına gelenler diye ikiye ayırmak gerekiyor özünde. Birçok konuda avantajlar ve dejavantajlar sıralanabilir şehirlerle ilgili. Trabzon özelinde gelen yabancıların şehre adaptasyonu ve aidiyet duygusunun gelişmesi performanslarını direkt etkileyen unsurlar. Trabzonspor Ağaoğlu döneminde elinde bulduğu ve sonradan transfer ettiği tüm etkin yabancıları bu duygularla bezendirdi adeta. Yüksek aidiyet ve bünyesinden yetiştirdiği oyuncularla sağlanan birliktelik başarının anahtarı oldu.