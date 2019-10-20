Zirve alışkanlıktır

Milli aradan dönüş Trabzon'un oyun anlayışına, kazanma azmine ve en önemlisi oyuncu bazında form ve sakatlık durumuna nasıl sirayet edecekti, hakikaten merak konusuydu!

Obi Mikel'in sakatlığı sonrası oraya bir oyuncu mu monte edilecekti, yoksa Sturridge'ye alan mı açılacaktı?

Ünal Karaman milli arada nispeten daha da hazırlanmış olduğuna kanaat getirmiş olacak ki, Rize maçının da kahramanlarından Sturridge'yi; onu 11'de görmek isteyen taraftarları önünde sahaya sürdü.

Sörloth ile birlikte rolleri ve pozisyonları maç içinde ara ara değişse de ilk 15 dakikalık bölümde fırtınanın sert esmesinin sebebi oldu Sturridge. Attı ve attırdı. Tıpkı Sörloth gibi. Sonra klasik, baskı yiyen, adeta geliyorum diyen golü bir türlü engelleyemeyen Trabzonspor'a dönüşme hastalığı baş gösterdi.

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Bu takımın ilk 15 dakikalık oyununun süresini ya da periyotlarını artırması kovalanan hedef için şart! İç sahada Sturridge fizik kalitesi, maç eksikleri tam olana kadar maçların bazı bölümlerinde takımını sahada "çok fazla" bazı bölümlerinde de "eksik" bırakacağı düşünülerek; oyun içinde farklı oyun(ki denendi) ya da kenardan hızlı reaksiyonla müdahalelerle durum pozitife çevirilmeli.

Trabzonspor şimdi zirve keyfi yaşıyor ve bunu da camiası ile birlikte sonuna kadar hak ediyor.

Taraftarlarına bu oyunu, bu kaliteli ayakları birlikte oynatma becerisini, zirveyi gösterdikten sonra beklentinin ne olacağını da kestiriyordur içten içe.

O sene bu sene mi bilinmez ama son dönem hiç bu kadar bu seneye benzememişti o sene denilebilir.

Haliyle çok puan ya da puanlar kaybedilen ve dün gece gibi çoğunda da Uğurcan'ın oyunu ellerinde tuttuğu gerçeği de göz ardı edilmemeli.

Ve Sosa... Büyük oynuyor. Adeta hedefe kilitlenmiş gibi...