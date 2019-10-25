Kazanımlar...

Kendinden çok emin, adeta ekip halinde ne yaptığını ezbere bilen bir görüntüyle sahaya yayıldı Trabzonspor takımı...

Kulvar farketmeksizin "ben oyunumu oynarım" görüntüsü karşılaşmanın daha ilk dakikalarında takıma hakimdi.

Stoper ikilisi ve Yusuf Sarı'ya önemli bir idman maçı şansı da tanıyarak kendi liginde elindeki alternatiflerini de görmüş oldu Ünal Karaman.

Yusuf Sarı o bölge için ilerleyen haftalarda hocanın elinde önemli bir koz olacağını etkili oyunuyla göstermiş oldu.

İlk yarıda hoyrat gibi gözüken ve bonkörce harcanan güzel ataklar golle süslenemeyince futbolun yazılmamış, bilimsellikle asla izah edilemeyecek kuralı işledi ve ikinci yarı başlarında kalesinde gol gördü Trabzonspor.

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Güzel ve sempatik oyunun golsüz hiç bir anlamı olmadığını kabul etmek gerekir.Sörloth'un Ekuban'sız hali, Sturridge'in gelişiyle eski kimliğine bürünürken, onun da yokluğunda etki alanının zayıfladığı teknik ekip tarafından iyi analiz edilmeli.Kulvarlar arası geçişlerde rotasyonların oyuncu kazanma ve kendi ligine adaptasyon için iyi bir fırsat olması haricinde önemli bir katkısını göremedi Trabzonspor.Nefesi iki kulvara yeter miydi?Duygusal bakmamak lazım.İyi antrenman alanı ve oyuncu görme mecrası burası bizim takımlar için.Matematik müsaade ettiği sürece umut var ve zorlanmalıdır. O ayrı elbette. Kazanımlara bakmak ve moral bozmamak gerekir!Kayıp mı kazanç mı bu sonuç, zaman gösterecek.