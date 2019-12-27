Gerçek şampiyon – Olcay Çakır – Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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Gerçek şampiyon

dünyamızda "sert açıklamalar" dönemine de girilmiş oldu.
Bu dönem futbolumuzun en olmazsa olmaz dönemi olup, kullanılan dil, tarz ve tavırlar hiç değişmemektedir.
Burada kamuoyu, camia gibi unsurların beklentisi karşılanmakla birlikte; karşı taraf her ne ise ona da mesaj verildiğine inanılır.
Faydası görülür, görülmez bu kısmı da ayrıca tartışma konusudur.
Bu sezon daha da erken başlamış olan bu tip açıklamalar devre arasına tek maç kala da artmaya başladı.
Sahipsiz kalan " limit artırımı" konusunda herkes eteklerindeki taşı döktü.
Konu sadece 'ye kalmış oldu.
Artırım isteği TFF'nin tek taraflı durduk yere istediği bir şeymiş gibi; futbol tarihimizin tozlu raflarına kalkmış oldu. Buraya kadar her şey hızlı tüketim çağına uygun yürüdü.

***

Son olarak da VAR kayıtlarını paylaşma noktasında TFF yine bunu tek başına istemeyen olarak yalnız kaldı.
TFF adeta kendi başına bir güç, bir takım, bir büyük şampiyonluk adayı gibi kaldı.
Öyle ya, %30'dan %40'a çıkarırken transferi onlar yapacakmış gibiydiler.
Eski haline çekerken 'hodri meydan' çekenler de onlar oldu.
Herkes VAR kayıtları açıklansın derken, onlar bu kez sessiz kaldılar ve şu ana kadar açıklama yapmadılar.
Adeta VAR kayıtları açıklanamaz demiş oldular, öyle ya...
Uzatmayayım; bu sene şampiyon TFF olur.
Sert olmasa da en güçlü mesaj veren onlar çünkü...

  • Olcay Çakır Olcay Çakır
    1. 27 Aralık 2019, Cuma
    1. E-Posta: olcay.cakir@fotomac.com.tr
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