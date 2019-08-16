Bayramlık Tur’izm

Bu kadar zor olmamalıydı tur işi. Son bölümü bu kadar aksiyonlu olunca heyecan da inanılmaz oldu. Kabul etmek gerekir ki çok daha önceden maçı koparmak gerekiyordu. O oyun ve o pozisyon yakalandı ama olmadı.

Hazır bir takıma karşı ondan daha hazırmış gibi oynadığı bölümler oldu Trabzonspor'un. Ve kısmen mahkum olduğu, yorgunluğun baş gösterdiği bölümler de... Bir de nem eklenince işler daha da zorlaştı elbette.

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Bir Türk futbol klasiğine dönüşen o "şok gol" de geldiğinde herkesin kafasında bir sürü acabalar dolaşıyordu ki hamleler geldi kenardan.

Rakip umutlandı, turu alırım dedi, baskı kurdu ama Trabzonspor usta ayaklarıyla bu kez yine trigonometri derslerine gecikmeli de olsa başlayarak rakibe adeta daha bitmedi az bekle dedi.

Özel paragraf hak eden Sosa'nın yaşı da baz alındığında saha içerisinde bir oyuncunun aklını, bedenini, teknik kapasitesini nasıl ekonomik kullanabildiğini görmüş olduk.

Elbet bunu bizim görmemiz kadar genç oyuncu grubunun da görmüş olduğunu umuyoruz.

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Dün gece sezon boyunca kapalı gişe oynayacağı bir çok maçın adeta provasını yaptı Trabzonspor.

Seyirci top rakipteyken ve kendindeyken nasıl reaksiyon vereceğini çok güzel gösterdi.

Bir kişi hariç!