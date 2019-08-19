İlk yoklama

Bol rotasyonlu bir kadro ile sezona 'merhaba' dedi Trabzonspor.

Açıkçası bu kadarını da beklemiyorduk.

İtiraf edelim büyük sürprizdi kadro bizler için!

Özelikle stoperleri görme adına bu durum son derece önemliydi ve gecenin en önemli kazanımıydı diyebiliriz.

İyi performans sergilediklerini peşinen belirtmek gerekir.

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"Ligin en hazır takımı" iddiası o kadar dillendirildi ki Trabzonspor için; buna oyuncular da inanmış gözüktü açıkçası.Öyle bir şey varsa da bunun koşulları bellidir.Trabzonspor'un en büyük artısı; hazır gözükme sebebi olan "birlikte oynama alışkını oyuncu grubuna sahip olması" haricinde başka bir durum değil oysa!Dün gece ligde sezonun "ilk yoklaması" olan bu önemli karşılaşmada Trabzonspor takımı ön taraf organizatörlerinin oyunda düşük etkileri sonucu hücumda çeşitlilik sağlayamadı.Nwakaeme özellikle ilk yarıda beklentilerin çok uzağında kaldı.Becerilerine güvenilen oyuncuların birbirlerine uzak oyunları etkisiz anların en önemli sebebiydi.

Ligin zirvesinde kapışma ihtimali yüksek rakiplerinin yenildiği haftada Trabzonspor da puan kaybetme geleneğini devam ettirdi.

Hepsi bu belki de.

Haliyle ilk haftayı çok da büyütmeyelim bakalım. Klasik söylem olacak ama Avrupa aşkına önümüzdeki haftalara bakalım.